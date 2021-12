Os seguros dos carros mais vendidos de 2017

As vendas de veículos zero quilômetro no Brasil tiveram a primeira alta em cinco anos em 2017, quando foram emplacados 2.172.235 carros, um crescimento de 9,36% sobre 2016. Com o número cada vez maior de brasileiros com veículos novos na garagem, a preocupação com a segurança do 0 km se torna ainda mais importante.

Contratar o seguro do automóvel pode ser uma das melhores maneiras de garantir segurança e economia em casos de acidentes, roubos ou furtos. Além disso, as apólices com cobertura total incluem ainda causas naturais, seja por enchentes, deslizamentos, ventanias ou quedas acidentais de árvores. Andar num carro sem seguro é pôr em risco um patrimônio que custa caro.

O valor final do seguro é o resultado do custo do risco, por isso existem alguns critérios que alteram o valor do seguro. Quesitos como sexo, idade, se tem garagem, a frequência que usa o carro e principalmente o bairro onde o motorista mora.

Os mais vendidos

Entre os dez carros mais comercializados no Brasil no ano passado, os preços dos seguros podem custar a partir de R$ 1.920 e chegar a R$ 5 mil, é o que conclui um levantamento realizado pelo especialista em seguro Mário Almeida, da Nossa Corretora de Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda em 2017. O perfil utilizado para a simulação foi o de um homem casado de 35 anos. O seguro simulado tem cobertura de 100 mil reais contra terceiros.

Na liderança do ranking dos modelos mais vendidos em 2017 está o já conhecido Chevrolet Onix, que continuou na primeira posição pelo terceiro ano seguido, com mais de 188 mil unidades comercializadas. Em Salvador, o seguro do hatch custa em média R$ 2.890,37. Já na franquia reduzida o preço sobe para R$ 3.274,20.

O HB20, pelo segundo ano consecutivo, ficou na vice-liderança do ranking, com 105 mil unidades. E, no terceiro lugar, o Ford Ka também manteve a posição pelo segundo ano, com 94 mil unidades vendidas.

A Franquia é a participação obrigatória que o segurado deve pagar em caso de perdas parciais, sendo por colisão, incêndio ou roubo. Ou seja, é o valor que o motorista precisa desembolsar cada vez que aciona o seguro do seu carro para cobrir danos ou acidentes.

A franquia pode ser contratada em três modalidades. Em 100% do valor do prêmio, a chamada franquia normal, em 50% do valor é a franquia reduzida, indicada para quem tem alto risco porque faz com que o valor do prêmio se eleve, mas em contrapartida o valor a ser pago a cada sinistro será menor ou ainda a franquia majorada a 150% do valor.

Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do País.

