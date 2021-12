Os cuidados com a pintura automotiva

Manter seu carro com a pintura impecável é mais importante do que se imagina. Um veículo com a pintura riscada, arranhões e amassados sofre maior desvalorização na hora da revenda. Por isso, não importa se seu carro é popular, de luxo, nacional ou importado, a única maneira de garantir que a pintura aplicada pela fábrica permaneça por um bom tempo, é tratar o possante com cuidado.

De acordo com Diego Lazari, analista técnico do CESVI BRASIL/MAPFRE, existem três tipos de pintura disponíveis no mercado: a monocamada que utiliza da tinta PU (Poliuretano) para reproduzir cores sólidas. A bicamada que usa a tinta poliéster para reproduzir cores sólidas, metalizadas e perolizadas. E a tricamada ou também conhecida como Tricoat, que também utiliza de tinta poliéster para desenvolvimento da pintura, mas neste caso apresentam cores mais reluzentes quando comparada com as anteriores. Isto devido a uma camada exclusiva de base poliéster perolizada, que está situada entre o verniz e a tinta poliéster.

Independente do tipo da pintura os cuidados são os mesmos. Segundo o especialista, todos os tipos são possíveis de serem reparadas, em qualquer tipo de eventualidade. Para isto é necessário que haja profissional qualificado para desenvolvimento dos processos de pintura e equipamentos corretos para a realização da operação.

Em Salvador, a Am3 Estética Automotiva, realiza uma ampla lista de serviços para ajudar a manter a pintura veicular em bom estado. Gratulino Albuquerque, especialista em estetica automotiva e proprietário da A3, garante que existem diversas soluções para reparar a pintura do carro. “O serviço vai depender da necessidade do cliente. Partindo de uma lavagem bem feita com enceramento, selantes, e até proteção de pintura de alta performance com vitrificador de pintura, essa por sinal, está saindo bastante, as pessoas tem cuidado de seus carros e o resultado é incrível, o carro fica lindo e protegido”.

Am3 Estética Automotiva realiza serviços que ajudam manter a pintura em bom estado

Para preservação da pintura é importante também manter um programa de manutenção, utilizando produtos de proteção, como por exemplo a utilização de ceras, além da proteção contra raios UV também auxilia na remoção de contaminações que podem resultar em oxidação (ferrugem). Para ajudar manter a pintura, Gratulino aconselha que “além de lavagens bem feitas, uma maneira de baixo custo de cuidar da pintura é realizar o enceramento a cada seis meses ou um enceramento manual uma vez por mês por um profissional. Para a proteção de alta resistência existem os selantes de pintura e a proteção com os vitrificadores, com garantia de 3 a 5 anos”, explica.

Esses serviços auxiliam a proteger a pintura danificada devido a exposição do veículo ao tempo, ou quando o carro fica muito exposto ao sol e eventuais condições climáticas mais intensas, que castigam a pintura, borrachas, partes plásticas e revestimentos do automóvel, sem contar os efeitos danosos da maresia, para quem foi a praia, capaz de provocar até ferrugem em peças metálicas.

Diferença no preço

Na compra de um carro novo, as montadoras cobram a partir de R$ 3 mil na diferença entre uma pintura sólida e uma pintura perolizada. Assim como as fabricantes, o preço da repintura em oficinas especializadas seguem com preços diferentes de acordo com o tipo de pintura. Algumas oficinas de Salvador cobram de R$ 400 a R$ 500 para realizar a pintura de um capô de um carro médio na cor sólida, já para pintar o mesmo capô na cor perolizada, o valor chega a R$ 700.

A mudança geral de cor em um veículo é um serviço complexo. O processo de pintura parte inicialmente pela preparação da peça, que envolve lixamentos para promover a aderência necessários que os produtos e aplicações das pinturas de fundo, para cada tipo de material que compõem a carroceria como peças metálicas e plásticas requer processos específicos de preparação e desmontagens. Em seguida, o veículo e as peças desmontadas seguem para a área de pintura, e neste momento a carroceria volta a receber sua cor original ou personalizada.

Quanto a aplicação da tinta sob uma superfície de cor escura tendo como objetivo trocar por uma cor clara o gasto com material é maior pois teremos que cobrir ( queimar ) com uma cor branca para que depois possamos aplicar a nova tonalidade.

Vale ressaltar que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), rodar em veículos alterados sem a documentação necessária acarreta uma multa de R$ 127,69 e cinco pontos no prontuário da CNH. Assim, a modificação deve constar no documento de veículo.

A preferência do branco

O Relatório de Cores para Tintas Automotivas OEM (BASF Color Report for Automotive OEM Coatings) mostrou que a cor branca se mantém a liderança global, em todos os segmentos, com uma participação de mercado de quase 40%. Juntamente com o preto, cinza e prata, as cores acromáticas continuam no ranking das mais procuradas.

A visão geral dos segmentos de automóveis mostra que: quanto menor o carro, mais viva é a cor.

Na pesquisa, os SUVs, segmento com o maior número de modelos e aumento de vendas, influenciam significativamente os indicadores de popularidade. O branco e o preto ainda são cores dominantes neste segmento, mas o vermelho, azul e principalmente o marrom estão se destacando cada vez mais, refletindo o crescimento esperado e a diversificação da gama de modelos destes veículos robustos.

Já os números do Relatório Europeu de Cores 2017 (European Color Report 2017) revelam que as cores acromáticas ainda são as mais populares. Aproximadamente 78% de todos os carros foram pintados nas cores branca, preta, cinza ou prata no ano passado, caracterizando uma tendência contínua.

