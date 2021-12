Os cinco veículos mais vendidos dos EUA

Não é de hoje que o consumidor norte-americano médio prefere as Pickups aos automóveis de passeios, e também os SUVs. Mesmo em tempos pós-crise, que devolveu aos Estados Unidos automóveis pequenos, a preferência do consumidor local é pela versatilidade em um país com gasolina barata que custa hoje cerca de R$ 2 o litro (agosto de 2018), feitas as devidas conversões. Abaixo, ranking dos cinco carros mais vendidos até o momento e o que atrai o comprador até esses grandalhões:

1° Ford F-Series

Toda a família de Pickups, da cabine simples às grandes com motor PowerStroque turbo são campeões de vendas nos EUA e vendem bem mais que o segundo colocado. Robustez, baixa manutenção e motores mais econômicos como os da família Ecoboost V6 fazem a “Família F” ter a maior gama de versões e por isso vendem muito bem. Foram mais 510 mil unidades de janeiro a agosto de 2018. Custa a partir de US$ 27,7 mil (R$ 110,8 mil)

2° Chevrolet Silverado

Esqueça a S10, ou Colorado, o segundo veículo mais vendido nos EUA é a grande pick-up GM. Há 3 motores: V6 285cv, V8 5.3 de 355cv e V8 6.3 com 420cv. Seus motores são considerados os mais econômicos da categoria. Foram mais 300 mil unidades vendidas de janeiro a agosto de 2018. Custa a partir de US$ 28,3 mil (R$ 113,2 mil).

3° Dodge RAM

A qualidade da linha Chrysler e suas linhas especialmente robustas conquistam os consumidores da RAM. É considerada a utilitária com interior mais luxuoso interior das três mais vendidas e os motores são os mais fortes da categoria. Vem com o 3.6 V6 Pentastar ou o robusto 5.7 V8 HEMI disponível nas cinco configurações de carroceria e cabine. Foram mais 250 mil unidades vendidas de janeiro a agosto de 2018. Custa a partir de US$ 31 mil (R$ 124 mil).

4° Nissan Rogue

Primeiro SUV da lista, o Nissan Rogue abre caminho para o recém lançado Kicks, posicionado nos EUA quase como um veículo pequeno. Tem motor 2.5 4 cilindros de 170cv além de uma versão híbrida com 176cv. Foram mais de 230 mil unidades vendidas de janeiro a agosto de 2018. Custa a partir de US$ 24,5 mil (R$ 98 mil).

5° Toyota RAV 4

A Toyota é a marca líder da terra de Donald Trump com 3 veículos no top 10, mas a RAV 4 é o veículo melhor posicionado (o Camry vem logo depois). Tem motor 2.0 de 176cv e preço mais em conta que o rival Nissan Rogue. Foram mais de 220 mil unidades vendidas de janeiro a agosto de 2018. Custa a partir de US$ 25,7 mil (R$ 102,8 mil)

