Os carros brasileiros são seguros, diz presidente da Anfavea ao A TARDE

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos), Antonio Megale fala sobre o nível de segurança dos carros brasileiros, e da expectativa com o crescimento do mercado em 2018

Como o Sr avalia o desempenho da indústria automotiva em 2017?

Depois de 4 anos de queda de mercado conseguimos reverter o quadro e terminamos o ano com crescimento de 9,2% sendo que esperávamos entre 7% e 7,5%. A indústria automobilística está puxando o desempenho da indústria.

No boom que tivemos nos anos 2000 o motor do crescimento era o crédito e hoje o que mais vende no mercado não são os carros populares. Por que?

Há uma acomodação de mercado. Observamos no último ano uma tendência de alguns segmentos como dos utilitários esportivos que apresentaram um crescimento maior. Pelo perfil de renda do brasileiro o segmento de entrada ainda é importante mas estamos vendo essa migração. Há uma identificação do consumidor brasileiro com os utilitários esportivos e as marcas estão trabalhando para oferecer novos produtos.

Mas no segmento dos comerciais, por exemplo, a recuperação ainda não foi muito efetiva...

Esse é um balizador da recuperação da economia do país, que mostra a movimentação de cargae normalmente o segmento é o último a entrar na crise e o último que sai. Tivemos uma recuperação nos últimos meses do ano. Em dezembro foram vendidas 6.000 unidades, o que não acontecia há muitos anos. O crédito também influencia muito. Toda parte de venda de caminhões ocorre em função do crédito, não só pelo BNDES mas também pelos bancos em geral e os juros estão caindo.

Ano passado vimos muitos fabricantes de caminhões mostrando novos produtos...

Há uma capacidade ociosa muito grande e com os produtos que estão chegando com mais tecnologia o custo de operação está caindo e os transportadores estão atentos a isso. Conforme a economia responda bem, teremos crescimento na mesma medida.

Como o Sr avalia o andamento do Rota 2030, esse programa de incentivos para a indústria automobilística?

O Rota 2030 não é só um incentivo, ele é muito mais amplo e visa organizar o setor quanto às condições de desenvolvimento de um veículo cujo tempo de projeto varia entre três e quatro anos. É preciso prever que tipo de tributação terá, qual o nível de eficiência energético, para que todas as montadoras possam programar seus projetos com visão clara de futuro. O que estamos discutindo com o governo é só a questão de pesquisa e desenvolvimento para garantir incentivos para produtos desenvolvidos no Brasil.

O governo vai abrir mão de receitas pelos incentivos previstos. A Anfavea acompanha esse processo no Rota 2030 e que a princípio seria aprovado no fim de 2017?

Nossa esperança era essa. O país está numa situação complexa do ponto de vista fiscal então o governo está olhando isso com muito cuidado. A questão da previdência poderá dar essa visão de mais longo prazo no país, e é a prioridade do governo. Assim a decisão foi adiada para o fim do fevereiro. Temos metas de eficiência energética a longo prazo, questões de segurança, de implementação da inspeção técnica veicular entre outros. O programa é muito importante para a previsibilidade da nossa indústria automobilística.

O A TARDE conversou com o ex-ministro Marcos Pereira (PRB) à época da saída que reclamava da demora da definição do programa Rota 2030...

Temos que homenagear quem está trabalhando. O ex-ministro foi um grande defensor do programa. Por razões pessoais ele acabou decidindo deixar o governo mas deixou uma equipe muito boa com o ministro interino Marcos Jorge trabalhou na construção do programa, então o programa continua sendo discutido e implementado.

Há veículos vendidos só no Brasil que tiveram desempenho baixo de segurança quando submetidos aos crash tests. O Rota 2030 contempla uma exigência maior de segurança dos carros vendidos no país?

O programa tem um cronograma de itens de segurança que vamos implementando ao longo dos anos. Todos os veículos que são vendidos no Brasil passam por testes de segurança e segundo a lei vigente são vendidos no mercado só quando aprovados. O nível de segurança dos carros brasileiros é muito bom. O que acontece é que existe um instituto independente que faz outro tipo de teste, que não é o que a legislação brasileira manda, e há veículos vendidos aqui que são classificados com nível maximo de segurança, tem alguns nem tanto mas estão evoluindo e o protocolo desse instituto muda, e quando muda, o veículo pode ser ranqueado com menos estrelas. Para esclarecer o consumidor: todos os veículos comercializados aqui passam por crash tests iguais aos da Europa e nos Estados Unidos. Só assim o veículo é aprovado para ser comercializado.

2018 vai ser melhor que o ano passado: janeiro foi muito bom em termos de venda, mas quais são as perspectivas para este ano?

Estamos olhando para 2018 com muito otimismo. Esses ajustes que foram feitos na economia foram importantes para voltarmos a receber investimentos em varias setores. A indústria já cresceu 2,5% ano passado como um todo, e estamos projetando um crescimento da indústria automobilística de 11,7%. Como você bem mencionou janeiro já trouxe boas notícias. Os números preliminares indicam que terminamos janeiro com crescimento de 23% em relação a janeiro do ano passado. O começo do ano passado foi mais lento e o crescimento veio no segundo semestre. Não temos dúvida que vamos aumentar o mercado e não ficamos tristes se errarmos a projeção para baixo. Quero destacar ainda a importância das exportações. Fechamos 2017 com exportação de 762 mil veículos, recorde histórico, e acreditamos que em 2018 temos tudo para passar esse número e chegar a 800 mil unidades. Se chegarmos a esse número com mercado interno de 2,5 milhões de veículos passaremos os 3 milhões de unidades fabricadas. Com isso diminuiremos a ociosidade na nossa indústria e no parque de autopeças e naturalmente gerando emprego e renda para entrarmos num caminho de crescimento sustentável que seja repetido nos próximos anos.

Com a questão política em ano eleitoral, a Anfavea teme um cenário instável que prejudique a economia?

O cenário é complexo e traz um nível de incerteza. Felizmente o país tem instituições funcionando a contento, então vai ser uma boa discussão mas a economia ficou um pouco descolada da política. A indústria está trazendo excelentes resultados, devemos ter uma safra extraordinária que ajuda a movimentar o país e trazer recursos para o país para crescermos a números mais robustos. O PIB deve crescer entre 2,5% e 3% como a maioria dos economistas preferencialmente com a aprovação da Rota 2030 trazendo bons sinais ao país.

O Nordeste foi a última região a entrar na crise e a última a sair. Como a Anfavea enxerga especificamente esse mercado?

Olhamos com muita atenção, porque é o que tem maior potencial. O Brasil tem hoje em torno de 5 pessoas por automóvel enquanto México e Argentina tem 3 habitantes por veículo. Mas esse potencial não está em São Paulo, que tem índice parecido com o da Europa, de 2 pessoas por automóvel. No Nordeste são 11 a 12 habitantes por automóvel e ali temos potencial de crescimento. Se tivermos desenvolvimento não só da agricultura, que é importante, mas um deslocamento de investimentos para que o Nordeste tenha geração de renda temos certeza que teremos grande desenvolvimento na região e melhoria desses índices.

