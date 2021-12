Os campeões de espaço interno

Se os SUVs estão na moda, seja pela boa altura em relação ao solo ou a sugerida versatilidade o comprador desse tipo de veículo pode se enganar quando o assunto é o espaço interno que eles oferecem. Há opções para todos os gostos e quase todos os bolsos. O modelo mais barato do mercado nesse segmento é o Tiggo 2 da Caoa Chery que custa R$ 59,9 mil na versão manual mas ainda deixa alguns compradores desconfiados quanto a sua assistência pós venda. Nesse mercado há opções consagradas como o Ford EcoSport e Hyundai Creta, produtos já ultrapassados como o velho mas bom Hyundai Tucson, os equipados JAC T40 e T5 e o elogiado Nissan Kicks que cresceu muito nas vendas nos últimos quatro meses. Alguns modelos como o Honda WR-V, que tinha opções por menos de R$ 80 mil, mas que sofreu aumento de até R$ 2 mil nos recentemente o colocaram fora deste comparativo.

Avaliação

Avaliamos o espaço interno dos modelos de até R$ 80 mil disponíveis hoje no mercado, foram eles: Caoa Chery Tiggo 2 (a partir de R$ 59.990); JAC Motors T40 (a partir de R$ 64.490); Lifan X60 (a partir de R$ 67.990); Jeep Renegade (a partir de R$ 69.990); Nissan Kicks (a partir de R$ 73.990); JAC Motors T5 (a partir de R$ 76.990); Hyundai Creta (a partir de R$ 77.890); Ford EcoSport (a partir de R$ 78.290) e Hyundai Tucson (a partir de R$ 74,990 mil).

O primeiro item avaliado foi comprimento, que é contabilizado do para-choque frontal ao traseiro. Nesse quesito o Lifan X60 apresenta o maior tamanho com 4,40m, seguido pelo JAC Motors T5 com 4,32m e Nissan Kicks com 4,29m. Os dados completos estão na tabela abaixo.

A outra dimensão avaliada em nosso teste foi o entre-eixos, que é a medida de um pneu até o outro, e revela muito sobre o espaço interno de cada utilitário esportivo. Neste quesito, o Nissan Kicks leva a melhor. Por dentro, é um dos carros mais espaçosos da nossa avaliação. Bom espaço para quem viaja à frente ou até mesmo no banco de trás. Outro modelo que apresentou bom entre-eixos foi o Hyundai Creta, que apesar de ser confortável para o motorista e passageiro, apresenta certo desconforto no banco traseiro devido a presença do túnel central muito elevado.

O terceiro item avaliado foi a presença do próprio túnel central que chega a incomodar os ocupantes do segundo banco restringindo o espaço. Normalmente, os veículos com tração dianteira, caso de todos os avaliados, com o exceção do Lifan não têm o eixo cardã e contam com o túnel com a função de criar espaço destinado apenas a tubulação de escapamento e outros dutos embaixo do assoalho. Neste quesito o Hyundai Creta e Ecosport, por exemplo, trazem espaço traseiro reduzido com incômodo ressalto central. O Hyundai Tucson, apesar do design e motorização ultrapassados, tem espaço interno invejável com assoalho plano.

Já no caso do JAC Motors T5 o túnel central é mais baixo, o que dá um maior espaço para as pernas dos passageiros do banco traseiro. Os outros modelos chineses da lista acompanham o T5, com o túnel central mais baixo.

O Jeep Renegade é o modelo que tem o espaço interno bastante reduzido em seu segmento. Com pouco espaço pela própria limitação da carroceria, o túnel central elevado dificulta ainda mais o conforto dos passageiros.

Por fim, avaliamos o tamanho do porta-malas. O maior da lista é o JAC Motors T5 com generosos 600 litros, seguido do seu irmão menor T40 com 450 litros e Nissan Kicks com 432 litros. O que apresenta menor espaço na nossa avaliação é o Jeep Renegade com 260 litros para o compartimento de bagagens.

Os campeões de espaço interno | Foto: Divulgação/ATarde

