Os campeões de 2017

O Onix foi para o terceiro ano como o automóvel mais vendido do País, colocando uma boa vantagem sobre o segundo colocado, o Hyundai HB20. Mesmo a nota zero no teste de segurança do Latin NCAP não atrapalhou o compacto da Chevrolet. O Ka ficou bem estabelecido na terceira posição, em boa parte graças ao lançamento da versão Trail, em março. Líder deste mesmo ranking por 27 anos, o Gol ficou em um respeitável quarto lugar. A Fiat foi a marca com mais presença (três carros) na lista – destaque para a estreia da Toro entre os dez mais e a saída do Honda HR-V.

