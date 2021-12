Os 12 carros antigos mais amados na Argentina

A Argentina tem seus carros antigos em uma história de paixão com seus donos. Esse amor pelos clássicos é muito anterior aos primeiros automóveis fabricados no Brasil após 1956. Diferente do nosso país, onde os Volkswagen dominaram a cena nos primeiros anos, a forte presença das montadoras Peugeot (a mercialização dos carros da marca começou em 1904), Citroën e Renault mudou o cenário automotivo.

A TARDE Autos esteve na Argentina, na última semana, por ocasião do 8º Salão do Automóvel de Buenos Aires e reparou que ainda existem alguns clássicos rodando por lá, com muitas diferenças dos modelos brasileiros como é o caso do Fusca, Chevette e do Opala, mas algumas semelhanças.

Assim, reunimos uma lista breve dos 12 carros antigos mais amados da Argentina para que você mesmo faça suas comparações em relação aos clássicos que existem no Brasil.

Ford Falcon

O Fusca fez relativo sucesso na Argentina mas o Falcon é um velho conhecido dos nossos Hermanos e o preferido entre os antigos. Fabricado desde 1962 a 1991, foram quase 30 anos de boas histórias para contar. Baseado no compacto Falcon norteamericano (1960 a 1970), ele tinha o mesmo motor seis cilindros 2,7 litros conhecido nos EUA. Com o tempo foi evoluindo com motores 3,0 e 3,6 litros de 132cv.

Chegou a ser reestilizado em 1978 e 1982, quando ganhou muitos elementos plásticos mantendo seu estilo três volumes. Nos anos 1980 ganhou motor quatro cilindros 2,3 litros de 90cv e chegou a ser fabricado pela Autolatina de 1987 quando saiu de linha em 1991.

Ford Escort

O segundo carro da lista também é um velho conhecido do Brasil. Lançado no mercado Argentino em 1988 graças à Autolatina, o carro estava na quarta geração enquanto aqui era vendido desde 1983. Evoluindo com o tempo, o Escort tinha motor 1,6 litro e também 1,8, mas fez mais sucesso após 1992, quando passou por um facelift e depois de 1995 quando se modernizou e foi lançado o Escort station wagon.

Fiat 128

Se por aqui a Fiat iniciou sua história após 1976, quando lançou o 147, os argentinos gostavam mesmo do Fiat 128. Foi lançado em 1971 com uma proposta de sedan familiar e econômico com seu motor 1100cc, depois substituído pelo 1300 e depois 1500, todos bem conhecidos dos brasileiros.

Teve uma versão Rally com motor 1300 e carburador weber duplo que fez sucesso nas estradas do país vizinho. Deixou de ser fabricado em 1990 para abrir espaço ao Duna, o nosso Fiat Premio, muito mais moderno.

Fiat Uno e Duna

O Uno fez sucesso no Brasil desde o lançamento em 1984 até 2013, quando finalmente deixou as linhas de produção. Na Argentina ele veio um ano antes, alinhado ao mercado mundial e deixou de ser fabricado no ano 2000. Ainda rodam muitos Uno, Duna e Weekend (a nossa Elba) por lá. O motor 1500 Sevel, que equipou alguns modelos do Premio e da Elba eram de origem argentina.

Fiat 600

Por termos muitas ladeiras no Brasil, ele nunca foi cogitado para o nosso mercado, mas o Fiat 600 fez sucesso nas planícies da Argentina e também do Uruguai. Lançado por lá em 1960 fez um enorme sucesso mesmo com seu diminuto motor de 28cv. Evoluiu para um motor 767cc um tempo depois e nos anos 1970 finalmente ganhou o 843cc de 32cv. Saiu de linha em 1982 abrindo caminho para a sobrevida do modelo 128 e também para o lançamento do Uno, no ano seguinte.

Renault Torino

Diferente do clássico Ford dos EUA, o Torino argentino é conhecido como o “carro por excelência” por lá. Era fruto de uma join-venture da Kaiser IKA com a Renault (assim como tivemos a Willys por aqui). Teve motor 3,0 e 3,7 litros, fabricado de 1966 a 1981.

Deixou saudades pelo alto desempenho dos seus motores e o estilo esportivo com visual europeu. Há uma clara herança do Ford Corcel, por sua vez baseado no Renault 12.

Chevrolet Chevy

Diante do avanço do Falcon e do Torino, a GM lançou o Chevy em meados dos anos 1960 para acirrar a disputa por modelos médios e de luxo na Argentina. O carro era a terceira geração do Chevrolet Nova dos EUA.

O motor era um velho conhecido dos brasileiros desde os utilitários até o Opala: 3,8 litros seis cilindros de 144cv. Fez sucesso mas faltou tradição para a GM na Argentina naquele segmento, o Chevy saiu de linha em 1978 após pouco mais de 50 mil unidades fabricadas.

Chevrolet 400

O pequeno Chevrolet era também uma versão argentina do Chevy II dos EUA. Lançado em 1962, tinha o mesmo estilo da época que seus concorrentes com três volumes bem definidos. Tinha um pequeno motor seis cilindros de 106cv, econômico e robusto, com carburadores Holley ou Rochester conforme a versão.

Teve ainda a versão esportiva Super Sport que tinha o motor “450”, com 155cv. Ele saiu de linha em 1974 para abrir lugar ao Opel K180, o nosso Chevette.

Volkswagen Gol

Com um nome muito comum entre brasileiros e argentinos, ambos fãs de futebol, o Gol foi lançado por lá em 1981, fabricado no Brasil em baixos volumes. O Voyage se chamou Gacel e os argentinos também receberam a Saveiro e a Parati, depois rebatizada de Gol Country. Em 1991 começou a ser fabricado na Argentina com motor 1,6 litro CHT e também 1,8 litro, além de uma versão 1,9 litro a diesel.

Renault 12

Nosso Corcel da primeira geração foi um velho conhecidos dos argentinos de 1971 a 1994. Com motor 1,3 e depois 1,6 litro, também vendidos no Brasil no Corcel, o Renault fez muito sucesso em inúmeras versões duas, quatro portas e também a perua Break.

Renault 11

Lançado na Europa em 1982, tinha linhas super modernas e conquistou os argentinos quando desembarcou por lá em 1987. Tinha o mesmo motor do Renault 12 e do nosso Corcel, porém colocado no cofre em posição transversal. Chegou a ter uma versão com turbo Garrett que rendia 95cv.

Chevrolet Corsa

O Chevrolet desembarcou na Argentina antes do que no Brasil, em 1993. Surpreendeu pelo estilo moderno e pelo bom acabamento aliado ao motor 1,0 litro de 50cv. A versão perua chamada Rural Corsa Wagon fez sucesso com motor 1,6 litro de 106cv, dada a preferência dos Hermanos por carros familiares. A segunda geração do Corsa também chegou a Argentina em 2002 chamado de Corsa Evolution.

A partir de 2007, o Corsa sedan se tornou Classic, mas com motor 1,4 litro de 92cv, até ser substituído pelo Agile que era exportado para o Brasil.

adblock ativo