Um compacto de baixa cilindrada é a porta de entrada de muitos consumidores para o mundo do carro zero-quilômetro. Na teoria, há modelos abaixo dos R$ 30 mil, ainda que para isso abram mão de algumas comodidades, como ar-condicionado e direção hidráulica. Mas, na prática, esses modelos mais baratos existem? Estão disponíveis prontamente nas concessionárias? A equipe de A TARDE AUTOS listou os 10 carros mais baratos do Brasil de acordo com seus preços oficiais e conferiu nas lojas de Salvador a disponibilidade das versões para pronta entrega, bem como os preços.

Chery New QQ Smile - R$ 25.990

O subcompacto chinês é o modelo mais barato do Brasil. O modelo está disponível para pronta entrega na MG Veículos. O motor é um 1.0 de 3 cilindros, que entrega 75 cv e 10,1 kgfm de torque. Por esse valor, você vai levar para casa um carro sem direção hidráulica e ar-condicionado, com rodas de aço e aro 14. O modelo mais completo também não custa caro: por mais R$ 4 mil, a versão Look vem com direção e ar-condicionado.

Renault Kwid Life – R$ 29.990

Nas três revendas da Renault em Salvador (Nova Bahia, Brune e Eurovia) o Kwid Life é a versão mais em conta. Assim como o QQ, não tem direção com assistência, ar-condicionado e também nada de vidros ou travas elétricas. A revenda do hatch funciona de forma diferenciada. A reserva do modelo deve ser feita através de um cadastro no site, onde o cliente escolhe a versão, a cor, os itens e a concessionária da qual deseja retirar o carro. Para concretizar a reserva, é preciso pagar um sinal de R$ 1.000, abatido posteriormente quando o cliente é contatado pelo vendedor para ir até a loja finalizar a compra. O sinal só pode ser efetuado pelo cartão de crédito, com a possibilidade de dividir em até 3 vezes. A previsão para os consumidores que realizam o pedido durante esse mês é que o carro chegue em dezembro. Durante a reportagem, a loja Brune tinha um Kwid Life na loja para pronta entrega devido a uma desistência.

Fiat Mobi Easy – R$ 34.990

O preço de tabela do Mobi Easy com motor 1.0 Fire de 75 cv e 9,9 kgfm é R$ 34.990, mas, durante esse mês, a loja Fiori oferece o veículo na promoção por R$ 30.990. Já na loja Cresauto, de Lauro de Freitas, a versão Easy não tem para pronta entrega, só por pedido e no valor de tabela. A Easy segue a linha crua, sem ar-condicionado, travas elétricas e direção. A configuração mais completa é o Fiat Mobi Like, que nas lojas da Fiat de Salvador está por R$ 36.990. (O preço original é de R$ 39.780).

Lifan 530 – R$ 37.990

Apesar de estar na lista dos mais baratos, o chinês tem mais atrativos. Atualmente vem de fábrica com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, travas e vidros elétricos e sensor de estacionamento. O motor é um 1.5 de 103 cv e 13,6 kgfm, combinado ao câmbio manual de 5 marchas. Na Lifan Bahia VIP, o modelo custava R$ 37.900, mas devido uma nova versão que está por vir, o 530 não está mais disponível na concessionária de Salvador. Há apenas a versão mais cara, a 530 Talent de R$ 41.990, com motor 1.5 de 125 cv e equipada com computador de bordo, faróis com ajuste de altura, sensor de ré, isofix, farol de neblina, sistema de som com CD, MP3 e USB, multimídia com GPS e câmera de ré.

Chery Celer – R$ 38.990

A Chery entra mais uma vez na lista dos mais baratos do Brasil com o Celer. Para quem acha o QQ é uma opção pequena demais, o Celer pode atender sua necessidade. O modelo hatch custa R$ 38.990. Sob o capô está o 1.5 de 113 cv e 15,5 kgfm, sempre com câmbio manual de 5 marchas.

Chery Celer Sedan – R$ 39.990

Já a versão sedã não está disponível na revendedora da Chery em Salvador, a MG Veículos. O Celer completo tinha preço de R$ 43.990, e mantém a lista de equipamentos e a mecânica do hatch.

Volkswagen Take Up! – R$ 40.500

O Take Up! tem preços diferentes nas concessionárias da Volkswagen em Salvador. Na Baviera, o Take Up! equipado com motor 1.0 MPI de 82 cv e 10,4 kgfm, combinada à transmissão manual de 5 marchas, custa R$ 42.990. Na loja há ainda um modelo da versão mais básica, a Take Up! na cor branca, de duas portas, sem direção e ar-condicionado, por R$ 35.500. Já na Bremen Veículos, o Take Up! completo sai por R$ 43.240. Na Sanave Paralela, o mesmo modelo tem preço de R$ 40.500.

Chevrolet Onix Joy – R$ 41.690

O Onix é o carro mais vendido do Brasil e também está incluso na lista dos mais baratos por meio de sua verão Joy. A configuração tem motor flex 1.0 de 8V e 80 cv, acoplado ao câmbio manual de 6 marchas. Na Grande Bahia o modelo tem preço sugerido de R$ 41.300, R$ 390 mais barato do que na Retirauto (41.690).

Volkswagen Gol Trendline – R$ 42.990

O Gol tem, ao longo dos anos, uma trajetória de sucesso. Para quem deseja ter uma versão do modelo, pode começar optando por um Trendline. Em Salvador, o hatch, que é equipado com o mesmo motor do Up!, o 1.0 MPI de 82 cv e 10,4 kgfm, com câmbio manual de 5 marchas, custa em média R$ 37.990, mas com número de estoque reduzido. Na Sanave há apenas 5 unidades do carro.

Kia Picanto – R$ 52.990

Na concessionária Kia Sammar, o Kia Picanto não está mais disponível para venda. Segundo a vendedora, o modelo vai passar por uma reestilização no inicio

de 2018 e só será vendido quando a nova versão chegar. O Picanto atual, com motor 1.0 de 80 cv e 10 kgfm de torque, custava R$ 52.990.

