Oroch com o carimbo de picape inédita da Renault

A francesa Renault está em um momento diferenciado no Brasil. Desta vez, lançou a inédita picape Oroch, modelo derivado da mesma plataforma do Duster produzido em São José dos Pinhais, no Paraná. Do utilitário, herda a mecânica ­ - os dois motores e a opção dos câmbios manual de cinco e seis marchas -­ e ganha ajustes na suspensão e nas suas dimensões para transportar até 650 kg de carga na caçamba.

A Oroch incorpora ainda o nome Duster. Assim, o Duster Oroch fica com dupla identidade, mesmo sendo uma picape inédita com posicionamento entre os modelos leves (Strada e Saveiro) e as médias (S10 e Frontier). O nome é, de fato, bem inusitado - significa uma tribo na região entre a Rússia e a Ucrânia - e reforça a robustez para atrair os picapeiros de plantão.

Ofertada apenas com a cabine dupla, a picape do Duster chega em três versões e com duas opções de câmbio manual e dois motores, o 1.6 flex, de 115 cv e 15,9 kgfm de torque, ou o 2.0 16V flex, de 148 cv e 20,9 kgfm.ambos com nota "A" em consumo no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). A transmissão automática, no entanto, chega futuramente na picape Oroch.

O carro é posicionado com preços de R$ 62.290 na versão Expression 1.6 até R$ 70.790 na Dynamique 2.0. Há também a intermediária Dynamique 1.6, por R$ 66.790. A nova Oroch tem 4,69 metros de comprimento e 2,83 m de entre-eixos. Isso garante espaço tanto interno como na caçamba - transporta até cinco pessoas sem apertos e até 650 kg de carga. Além disso, pode ganhar um acessório de um extensor do compatimento de carga, ­ aumentando assim em 603 mm (ou seja, 1.350 mm + 603 mm) para levar cargas de até 2 metros em diagonal ­- uma motocicleta, por exemplo -, e itens como rack de teto para levar uma bicicleta.

Visual

A Renault não aposta muito no visual. Seus veículos incorporam versões variadas e um excelnete custo/benefício. Na prática, o preço mais justo é a arma dos modelos da fabricante francesa, que usa a fórmula da sua sub-marca romena Dacia. Na frente, uma grade similar ao do Duster. Nas laterais e por toda a carroceria, as linhas mais quadradas justificam o distanciamento com o bom design.

Roberto Nunes, no Rio de Janeiro Oroch com o carimbo de picape inédita da Renault

A pícape do Duster tem uma série de ajustes em relação ao utilitário. Traz uma suspensão independente multilink, que oferece conforto e aguenta os trancos nas nossas estradas, mesmo com carga na caçamba. Já a suspensão dianteira independente é do tipo MacPherson, com molas helicoidais e barra estabilizadora.

A nova Oroch vem, de série, com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ar-condicionado, além de rodas de liga leve aro 16, alerta sonoro de luz acesa, protetor de caçamba, sistema de som com AUX/USB/bluetooth e comandos no volante, barras de teto e santantônio. Retrovisores elétricos e faróis de neblina são opcionais, ao custo de R$ 700.

A versão Dynamique incorpora ainda central multimídia Media NavEvolution 2.0, com tela de 7 polegadas e GPS, faróis de neblina, piloto automático, sensor de estacionamento, volante com acabamento em couro e computador de bordo. Bancos em couro são opcionais e saem por R$ 1.700.

A Fiat definiu o nome Toro para sua picape (Foto: Divulgação | Fiat)

A Oroch chega como carro global da marca. No primeiro semestre do ano que vem, a picape chega ao mercado da América do Sul. Justamente no dia do lançamento da Oroch no Brasil, a Fiat confirmou o nome da sua nova picape derivada da plataforma do Jeep Renegade. O nome será Toro e só chega em janeirto de 2016 com os motores 1.8 E.torq, de 132 cv, e 2.0 Mulijet turbodiesel, de 170 cv. O futuro modelo da Fiat sai da fábrica de Goiana (Pernambuco) e será o grande concorrente da Renault Oroch, que mira os clientes da Fiat Strada cabine dupla no Brasil.

O jornalista viajou a convite da Renault do Brasil

adblock ativo