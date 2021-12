Opaleiros fazem grande festa neste sábado em Salvador

O Clube do Opala da Bahia faz festa neste sábado para comemorar os 13 anos de atividades, data completada no dia 16 de abril. A reunião de opaleiros invadirá o estacionamento do Parque da Cidade, local já tradicional do encontro mensal de carros antigos promovido pelo Veteran Car Club da Bahia. A partir das 10 horas da manhã, a concentração de modelos raros do Opala e da Caravan, perua redivada do clássico sedã da Chevrolet, estarão em exposição para os amantes do automobilismo baiano.

Quem gosta de Opala e Caravan pode participar ainda da reunião promovida toda quinta-feira, às 19 horas, no estacionamento L1 (ao lado da C&A) do Salvador Shopping. Neste fim de semana, o grande encontro será no sábado, às 10 horas, no estacionamento do Parque da Cidade, com a presença dos associados de Salvador e de opaleiros de outras cidades baianas, como Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Feira de Santana e Conceição do Coité.

A reunião de opaleiros irá arrecadar alimentos e roupas para doar a entidades carentes em Salvador. O presidente do Clube do Opala da Bahia, David Souza, pede aos associados como também ao público em geral que levem roupas, agasalhos e alimentos, como feijão, arroz, farinhha, entre outros produtos. "Sempre arrecadamos alimentos e roupas e iremos deixar uma Caravan com o porta-malas aberto para as pessoas deixarem suas doações", explica. O encontro dos 13 anos de atividades do Clube do Opala da Bahia terá modelos e versões raras do Opala e da Caravan.

História de um clássico

Fruto de um projeto audacioso da Chevrolet, o Opala foi lançado no dia 23 de novembro de 1968, durante o Salão do Automóvel de São Paulo. Produzido em São Caetano do Sul, na região automotiva do ABC paulista, o Opala - junto com a perua Caravan - marcou época como um veículo moderno, bem equipado e com a opção dos motores de quatro cilindros e seis cilindros até o ano de 1992.

Segundo David Souza, presidente do Clube do Opala da Bahia, há associações variadas de carros antigos, a exemplo do Veteran Car Club e o Clube do Fusca. "Mas, os integrantes do nosso Clube do Opala são os mais empolgados e apaixonados", acredita David, que tem um Opala versão SS 1973, ao estilo Hot Rod com motor 2.5. Ele garante que sua gestão (2013/2017) à frente do Clube do Opala da Bahia será marcada pela reorganização da entidade e valorização dos amantes do automobilismo, principalmente dos donos de Opalas e Caravans. "Nosso hobby é a nossa paixão pelo automobilismo e pelo Opala. O Clube é uma família e irei trabalhar para garantir a união dos opaleiros, ajudando quem precisa de uma peça ou de informações para recuperar e restaurar seu veículo em Salvador e em outras cidades baianas", explica.

A Chevrolet garantiu uma longa história de 23 anos e cinco meses do Opala e da Caravan no Brasil. Entre os anos de 1968 e 1992, foram mais de um milhão de unidades produzidas das versões mais básicas, luxuosas e esportivas. O modelo é uma mistura da mecânica derivada dos motores americanos com as linhas da carroceria da europeia Opel. Assim, surgiu o Opala brasileiro.

Um dos mais venerados, é a versão SS do Opala lançada em 1971 para disputar espaço com modelos esportivos, como o Ford Maverick GT V8. O modelo tinha visual valorizado pelas faixas esportivas na carroceria, volante de 3 raios, bancos individuais e rodas exclusivas. Para garantir a pegada esportiva, a Chevrolet equipou o Opala SS com câmbio de quatro marchas instalado no assoalho e opção dos motores 250-S e 151-S, com marcador de RPM no painel de instrumentos com escala de zero a 6 mil giros. Nos anos 70 e 80, o perfil esportivo fez do Opala o carro oficial da Stock Car, a categoria mais importante do automobilismo brasileiro,

