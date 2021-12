Opala é tema do encontro do Veteran neste sábado

Nada como reviver a história a bordo de um Opala. Ícone da indústria automotiva brasileira, o Chevrolet Opala ganha uma baita de homenagem no já tradicional encontro de carros antigos do Veteran Car Club da Bahia neste sábado, no Parque da Cidade, em Salvador.

O evento será dedicado aos Opalões, com organização do Veteran Car Clube da Bahia e apoio do Clube do Opala da Bahia. A partir das 14 horas, o Parque da Cidade vai ficar pequeno e seu estacionamento será o ponto de encontro dos amantes dos carros antigos.

Um deles é Anderson Bruno, dono deste Opala Comodoro Cupê 1979 da foto. Anderson Bruno conta que sua paixão vem de cedo, quando o pai de um amigo de infância apareceu com um Comodoro Cupe 6cc 79. "O carro era preto com rodas gauchinhas e uma descarga serie BOX .... O carro era a coisa mais linda do mundo. Naquele momento eu tinha que me contentar com um fusquinha 75 azul do meu pai. Mais fiquei com aquilo na cabeça, e falei que um dia quando fosse me casar, iria sair da igreja com minha esposa de Opala", recorda ele, que conseguiu o feito publicado nacionalmente nas páginas da Revista OPALA & CIA.

