Onix vende mais que o dobro do 2° colocado; Ka acelera

O Chevrolet Onix não tem do que reclamar quando olha sua própria trajetória no mercado brasileiro. Recentemente, comemorou 1 milhão de unidades fabricadas, dado positivo considerando que ele tem apenas seis anos de vida.

De acordo com os dados da Fenabrave, Federação dos distribuidores de veículos, o compacto da GM vendeu 17.981 unidades no mês de setembro, mais que o dobro do Ford Ka com 8.680 unidades. Com a troca dos modelos a partir da recente reestilização, o Ka ultrapassou por muito pouco o então segundo colocado, Hyundai HB20 que emplacou 8.626 no mês passado somando as versões hatch e sedã, o HB20 S. O Gol, que também sofreu pequenas mudanças e ganhou versão com câmbio automático de seis marchas, ficou em quarto com 6.765 carros vendidos no mês. O Prisma também se destaca com 6.532 unidades comercializadas colocando-o como líder entre os três volumes, seguido pelo Fiat Argo que teve 6.395 carros vendidos, um desempenho satisfatório apesar de muito distante da época em que o Palio era vice-líder. O pequeno Renault Kwid teve 5.486 unidades vendidas e ficou em sétimo, o Polo caiu um pouco com 5.318 unidades, o Jeep Compass continua no top 10 com 5.006 unidades e o Toyota Corolla segue líder entre os sedãs médios com 4.774 unidades.

O bom desempenho do Onix entre os mais vendidos não repete a mesma abissal diferença do segundo colocado quando o tema é market share. A GM é líder com 36.389 carros vendidos no mês de setembro e 303.448 no acumulado do ano. A Volkswagen tem crescido com linha diversificada: 31.672 unidades emplacadas em setembro e 263.848 até agora. A Fiat vendeu 27.695 unidades no mês passado e até agora 236.719 veículos. A Renault ocupa a quarta posição com 18.878 unidades e 152.308 no acumulado e a Ford ficou em quinto com 18.775 carros em setembro e 166.998 no acumulado de 2018. Nas demais posições estão Hyundai (16.688), Toyota (16.623), Honda (9583), Jeep (8417) e Nissan (7964).

