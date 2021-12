Onix surpreende em janeiro; Gol continua líder no Brasil

O Brasil continua em alta na venda de carros. O ano de 2013 mal começou e já apresenta novo recorde da indústria automotiva nacional. O mês de janeiro registrou 296.816 carros e comerciais leves, conforme números do Renavam. Os números oficiais do setor automotivo brasileiro serão divulgados nesta segunda-feira por representantes da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes Automotores).

O crescimento em comparação ao mesmo período de 2012 foi superior em 17%. Neste período, foram emplacadas 252.692 unidades.

O compacto Gol continua imbatível, com 22.338 emplacamentos. A grande novidade é a posição do Chevrolet Onix, que registrou 10.724 unidades. Já o hatch HB20 ficou em nono lugar, com 9.020 unidades vendidas em janeiro. No começo deste ano, quem também continua reinando é a Fiat. A fabricante de Betim tem 23,7%, seguida da alemã Volkswagen, com 20,5%. A GM conseguiu a terceira posição, com 17,8%; e a Ford em quarto, com 9,1%.

Top 10 no Brasil /Janeiro 2013



1º - VW Gol - 22.338

2º - Fiat Uno - 18.025

3º - Fiat Palio - 16.789

4º - VW Fox - 12.435

5º - GM Onix - 10.724

6º - Fiat Strada - 10.199

7º - Fiat Siena- 9.852

8º - GM Celta - 9.241

9º - Hyundai HB20 - 9.020

10º - GM Classic - 8.479

Fonte: Renavam

