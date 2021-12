Onix no Brasil, Ecosport na Europa

No dia em que a Chevrolet anunciou oficialmente o nome do novo hatch no Brasil, a Ford revelou que o novo Ecosport será vendido no mercado europeu. O anúncio das duas montadoras americanas faz bem para a indústria automotiva nacional. O novo Ecosport, utilitário esportivo global da marca, será comercializado também na Europa nos próximos 18 meses.

O utilitário foi projetado em Camaçari, na Bahia, e agora será feito também na Índia, China e Tailândia para mercados emergentes. O modelo faz parte da expansão da sua linha de produtos no crescente mercado europeu de SUVs. O anúncio foi feito durante os eventos "Go Further", na Holanda e no Brasil. Produzido com a nova plataforma global da Ford para o segmento B, o novo Ecosport é um carro compacto com estilo. "O Novo EcoSport vai oferecer excelente custo-benefício, qualidade e economia de combustível", diz Nick Collins, diretor da linha de carros compactos da Ford Europa. "Ele vai dar aos consumidores uma fantástica opção no segmento de carros compactos, que vai incluir também o veículo multiuso B-MAX, ao lado do New Fiesta.

Ja a Chevrolet quer ampliar sua participação no mercado. Anunciou que o Onix será o primeiro modelo derivado do Projeto Onix, um hatchback tecnologia de interface intuitiva, através de uma tela LCD touch screen. Outro destaque é o câmbio automático de seis marchas, o mesmo de Cruze, Sport6 e do Sonic. O novo Chevrolet Onix estará disponível com duas transmissões: manual de cinco marchas e, futuramente, uma automática de seis, outra inovação para o segmento. A caixa, batizada de GF6 é a mesma utilizada nos Chevrolet Cruze, Sport6 e Sonic. O hatch será produzido no recém-ampliado complexo industrial de Gravataí, no Rio Grande do Sul, que atualmente produz Celta e Prisma.

