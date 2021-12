Onix Lollapalooza chega por R$ 41.890

A Chevrolet apresentou o Onix Lollapalooza, em alusão ao festival de rock que será realizado neste fim de semana em São Paulo. O hatch incorpora um pacote visual que inclui faróis com máscara negra com lente decorativa na cor Ice Blue, retrovisores na cor prata, adesivos nas colunas e na tampa do porta-malas. O Onix Lollapalooza vem equipado com o motor 1.0 felx, de 80 cavalos, e câmbio manual de cinco marchas.

Para valorizar ainda mais a esportividade, a Chevrolet garante exclusividade na série especial e limitada em apenas quatro mil unidades. Assim, o Onix Lollapalooza sai por R$ 41.890 e vem com multimídia Chevrolet MyLink, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, chave canivete e um pacote de componentes que valorizam o interior do carro.

Chega ao mercado com a opção das cores Laranja Flame, Branco Summit e Azul Sky. Para garantir a diversão e o entretenimento, a Chevrolet oferece o modelo com tecnologia de conectividade MyLink, que permite ao usuário trazer suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do smartphone, Stitcher e TuneIn Radio para funções de áudio e BringGo para navegação, em uma tela de sete polegadas de fácil utilização.

O jornalista viajou a convite da Chevrolet do Brasil

Veja a programação e horários do Lollapalooza 2014:

Dia 5 de abril - sábado

Palco Skol

Vespas Mandarinas (12h20 - 13h05)

Capital Cities (14h - 15)

Julian Casablancas (16h10 - 17h10)

Phoenix (18h35 - 19h50)

Muse (21h30 - 23h)

Palco Onix

Silva (12h10 - 13h55)

Cage The Elephant (15h05 - 16h05)

Imagine Dragons (17h15 - 18h30)

NIN (19h55 - 21h25)

Palco Interlagos

Red Oblivion [Berklee] (12h45 - 13h30)

Lucas Santana (14h - 15h)

Café Tacvba (15h30 - 16h30)

PTM (17h - 18h)

Lorde (18h30 - 19h30)

Nação Zumbi (20h - 21h)

Disclosure (21h30 - 23h)

Palco Perry

Elekfantz (12h45-13h45)

Digitaria (14h15 - 15h15)

Perry/Etty Vs Joachim Garraud (15h30 - 16h30)

Flume (16h45 - 17h45)

Flux Pavilion (18h - 19h15)

Wolfgang Gartner (19h45 - 21h)

Kid Cudi (21h30 - 22h30)

KIDZAPALOOZA

Souza Lima (13h30 - 14h30)

School of Rock (15h - 16h30)

Coisinha (17h - 18h)

Dia 6 de abril - domingo

Palco Skol

Francisca Valenzuela (11h50 - 12h35)

Raimundos (13h30 - 14h15)

Ellie Goulding (15h25 - 16h25)

Pixies (17h35 - 18h50)

Arcade Fire (20h30 - 22h)

Palco Onix

Illya Kuryaki & Valderramas (12h40 - 13h25)

Johnny Marr (14h20 - 15h20)

Vampire Weekend (16h30 - 17h30)

Soundgarden (18h55 - 20h25)

Palco Interlagos

Apanhador Só (12h15 - 13h)

Brothers of Brazil (13h30 - 14h15)

Selvagens à Procura de Lei (14h45 - 15h30)

Savages (16h - 17h)

AFI (17h30 - 18h30)

Jake Bugg (19h - 20h)

New Order (20h30 - 22h)

Palco Perry

Ftampa (12h30 - 13h15)

GABE (13h30 - 14h30)

Cone Crew (15h - 16h)

Baauer (16h15 - 17h15)

Krewella (17h30 - 18h30)

The Bloody Beetroots (19h - 20h15)

Axwell (20h45 - 22h)

KIDZAPALOOZA

Barbatuques - Workshop (14h - 15h)

Barbatuques - Show (16h - 17h)

adblock ativo