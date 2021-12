Onix lidera em outubro; Renegade desbanca HR-V

O ano de 2015 é de queda livre na venda de carros zero km no Brasil. Mas, o período vai ser celebrado pela Chevrolet, que emplacou o hatch Onix no topo do ranking dos carros mais vendidos em outubro no Brasil. No mês passado, o Onix desbancou o Hyundai HB20 e o Fiat Palio, com 11.131 unidades emplacadas contra as 9.748 do HB20 e 8.128 carros. O Volkswagen Gol recuperou-se e registrou 6.581 carros, seguido pelo Chevrolet Prisma, com 6.279 unidades no mês de outubro.

A briga dos crossovers urbanos deu ganho para o modelo da Jeep. O Renegade feito em Pernambuco ficou à frente, com 5.623 unidades, contra as 5.467 unidades do Honda HR-V no mês de outubro. No acumulado do ano, o Palio ainda liderada, com 100.215 unidades. O segundo lugar do podio ficou com o Onix, com 98.855 carros, seguido pelo HHyundai HB20 (88.615 carros de janeiro a outubro de 2015.

