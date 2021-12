Onix inaugura o Waze no Android Auto⁩

O Google liberou hoje o aplicativo Waze para finalmente está presente no sistema Android Auto em todos os carros da Chevrolet equipados com a central multimídia.

O anúncio da integração do Waze foi feito hoje (26) pelo Google que utilizou o Onix - o carro mais vendido do Brasil - como exemplo. O aplicativo já está disponível, basta atualizar pelo Google Play e conectar o celular ao veículo.

A chegada do Waze para o Android Auto era muito aguardada. Até então, a única opção para quem usasse a integração era o Google Maps que, apesar de compartilhar boa parte do banco de dados, tem uma popularidade menor do que o Waze. O programa estava em testes desde abril e entrou em beta público no começo de junho.

Com o Waze na central multimídia além de poder acompanhar o caminho em uma tela maior que a do smartphone, outra vantagem é a possibilidade de interação com o aplicativo por meio da tela touchscreen do MyLink ou pelo sistema de comando de voz do carro.

A escolha do Onix pela GM para o lançamento foi estratégica. A fabricante escolheu o hatch para mostrar que o veículo está preparado para oferecer soluções simples e inteligentes. “É isso o que já oferecemos com o MyLink e o OnStar e que agora ampliamos com essa parceria com o Waze”, contou Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul.

adblock ativo