Onix ganha ar-condicionado de série

O Onix é o carro mais vendido da Chevrolet no Brasil. O hatch está no top 5 dos carros mais vendidos em agosto, registrando 10.285 unidades, atrás apenas do Uno, Gol e Palio. No acumulado de janeiro a agosto deste anos, já são 91.582 carros emplacados, com a a terceira posição entre os modelos mais comercializados no mercado nacional. Assim, a marca avança e inclui agora o sistema de ar-condicionado e alerta sonoro no pacote de série do Onix.

Para garantir a segurança e o conforto, o O nix vem com o sistema de alerta sonoro, que funciona por meio de sensores instalados nas travas do cinto e nos assentos posteriores. Os sensores são capazes de detectar a presença de ocupantes e a não utilização do equipamento de segurança com o veículo em movimento. O aviso sonoro é intermitente e só se desliga após o afivelamento do cinto. Já o ar-condicionado vem na versão de entrada (LS), que inclui ainda direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura e painel com velocímetro digital.

A Chevrolet aproveitou a chegada da linha 2015 para alinhar o modelo aos rivais. Agora, o hatch vem em todas as versões com direção hidráulica, banco do motorista com regulagem de altura e o painel com conta-giros e velocímetro digital. Os freios ABS com EBD (Electronic Brake Force Distribution) nas quatro rodas e airbag duplo são itens obirgatórios, e agora o ar-condicionado e o alerta sonoro são de série. A marca americana tem ofertado o Onix 1.4 mais completo com transmissão automática, volante revestido em couro com teclas para o comando do sistema multimídia Chevrolet MyLink e do controle de velocidade (Cruise Control).

A linha 2015 do Onix é ofertada com a opção dos motores 1.0, de 80 cavalos, e 1.4 , com 106 cavalos com etanol e 98 cavalos com gasolina, ambos a 6.000 rpm.

