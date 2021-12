Onix é o carro mais vendido no mercado brasileiro

O hatch Onix desbancou mais uma vez a dupla Palio e HB20 nas vendas do mês de novembro. Mas, a vitória é ainda maior para a Chevrolet, que pela primeira vez está com o Onix na posição principal das vendas gerais no acumulado de janeiro a novembro de 2015. O Chevrolet Onix é hoje o veículo mais vendido - com 110.845 unidades -, tirando o posto do hatch da Fiat, que emplacou 109.454 unidades do Palio em todo o Brasil. A terceira posição ficou com o Hyundai HB20, com 99.196 unidades entre os meses de janeiro e novembro deste ano.

Faltando o mês de dezembro para fechar o ano de 2015, o Palio está com seu reinado colocado em risco. Em novembro, o HB20 também passou o Palio, emplacando 10.583 carros contra as 9.241 unidades do hatch da Fiat. O Chevrolet Onix é o grande líder do mês passado, com 11.991 carros emplacados.

A briga também está sendo boa entre o Honda HR-V e o Jeep Renegade. O utilitário feito em Pernambuco ganhou o principal prêmio do País, eleito como o Carro do Ano 2016 pela Revista Auto Esporte. No entanto, a liderança das vendas ainda é do HR-V, que deve ficar com o posto do SUV mais vendido em 2015. O carro da Honda registrou boas vendas e fechou novembro com 44.618 unidades contra as 32.211 unidades do Renegade no acumulado do ano. Em novembro, por sua vez, a Jeep emplacou mais, com 6.253 unidades do Renegade. Já a Honda fechou com 5.990 unidades do HR-V no mês de novembro.

adblock ativo