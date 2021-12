Onix é moderno e oferece conforto

A oferta das transmissões automáticas - ou mesmo as automatizadas - invadiu de vez o segmento dos modelos compactos, os mais baratos do mercado brasileiro. O que antes era um "luxo" dos carros mais caros e importados, hoje já é uma realidade para quem deseja conforto e maior comodidade na condução do veículo.

A Chevrolet lançou no fim do ano passado o hatch Onix e, na época, anunciou que o modelo ganharia uma caixa automática, a mesma que equipa modelos da marca - Cruze, Spin e Cobalt.

Comercializado nas versões LT e LTZ com motor 1.4 flex, de 106 cavalos de potência máxima (etanol), o Onix automático surpreende quem usa bem o pé direito no pedal do acelerador.

Esta transmissão GF6 é a segunda geração do componente e traz, de forma inédita para o segmento dos hatchs compactos, o Active Select - sistema que possibilita trocas ideais no modo D (Drive), sempre no tempo certo. De trocas suaves e precisas, o câmbio do Onix oferece seis velocidades e se distancia assim dos modelos rivais (Volkswagen Gol e Fiat Palio, com transmissão automatizada, e Hyundai HB20, de câmbio automático com quatro velocidades).

Conforto

Classiautos rodou por 20 dias com o Onix LTZ 1.4 automático. É a versão topo da gama do hatch - que emplacou 58.522 unidades no primeiro semestre de 2013.

Além de transformar o ato de dirigir mais agradável, o Onix LTZ 1.4 automático oferece um ambiente seguro e com maior comodidade. Esta configuração vem com direção hidráulica, ar-condicionado, computador de bordo, air bags frontais, freios ABS com EBD, retrovisores, travas e vidros dianteiros elétricos, chave canivete, grade com moldura cromada e detalhes cromados. Os faróis em tom azulado têm máscara negra. As rodas de 15" são de alumínio com pneus 185/65.

O MyLink, sistema inovador de conectividade, é um capítulo à parte com multimídia em uma tela de LCD touch screen de 7", com GPS integrado, rádio/CD player e MP3, além de bluetooth e outras funções.

