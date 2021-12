Onix e HB20 brigam pela liderança

O segmento dos hatchs compactos está em ebulição. Nada como um veículo coreano de visual vistoso e com um pacote recheado de equipamentos de série já em sua versão básica - com motor 1.0 flex, de 80 cv, direção hidráulica, ar-condicionado, faróis com máscara negra, spoiler, airbag duplo, computador de bordo e ajuste de altura para o banco do motorista - para mudar o perfil e o conceito dos carros de entrada no Brasil.

A Hyundai, de fato, é a marca que conseguiu, em menos de seis meses, a façanha de deixar o brasileiro com desejo de comprar o hatch HB20, modelo que tem uma fila de espera de pelo menos 90 dias.

Na cola da Hyundai - e, principalmente, na falta do HB20 (1.0 e 1.6) em regime de pronta-entrega nas concessionárias - está o Onix. O novo modelo da Chevrolet é oferecido com a opção dos motores flex 1.0 e 1.4, mas ainda peca na lista básica de equipamentos - air bag duplo frontal e freios ABS com EBD são de série, e ar-condicionado e direção hidráulica estão no primeiro pacote da versão inicial LS.

A dupla HB20 e Onix, no entanto, está causando um rebuliço no segmento e um estrago danado, quase um strike de boliche contra os principais rivais (Volkswagen Gol e Fiat Palio). Os novos hatchs figuram na lista do Top 5 dos veículos mais vendidos nos primeiros dois meses de 2013 - o HB20 é o quarto, com 10.179 emplacamentos, e o Onix está em quinto lugar (9.037) - e já "derrubaram" modelos conhecidos, como o Fox e o Fiesta.

Classiautos emparelhou os hatchs Onix e HB20 em suas versões mais equipadas. De um lado, o Onix LTZ 1.4 e, do outro, o HB20 Comfort Style 1.6, versão mecânica - a fabricante oferece o câmbio automático de quatro velocidades nas configurações topo da gama.

Qual é o melhor?

O Chevrolet Onix tem surpreendido e, no acumulado de janeiro e fevereiro de 2013, está à frente - 19.671 carros - do HB20 (19.208). A distância para o líder Gol é grande (35.052). Porém, os resultados do hatch da Volks reúnem todas as versões, incluindo as carrocerias das gerações 4 (antiga) e 5 (nova). A mesma situação ocorre com a dupla Uno e Palio, da Fiat.

O Onix chegou de mansinho e sua versão LTZ 1.4 flex, de 106 cv, sai por R$ 43.990. Não fica a dever a nenhum dos concorrentes no País.

Fora a transmissão automática que ainda não é ofertada, o Onix 1.4 LTZ anda bem e agrada tanto pelo visual quanto pelos equipamentos de comodidade. Traz ar-condicionado, direção hidráulica, freios ABS, airbag duplo frontal, som com multimídia My Link, rodas de liga em pneus 185/65R15. Tem faróis de lentes azuladas, porta-objetos funcionais e porta-malas de 280 litros - nada demais nem nada de menos. Acomoda bem motorista e passageiros, com bom espaço no banco traseiro para quem tem 1m90 de altura.

O hatch da Hyundai faz jus ao seu sucesso. Não é apenas um carrinho bonito para fotos. O HB20 Comfort Style 1.6 (R$ 42.995, manual, e R$ 45.995, automático) inclui ainda, entre os itens, volante em couro, retrovisores com repetidores laterais, porta-óculos e som com MP3, entradas USB e para iPod e comandos dos sistemas de conectividade no volante. Tem pneus 185/60 com rodas de liga de 15" de desenho sem inspiração. O porta-malas do HB20 é de 300 litros.

A Hyundai oferece 5 anos de garantia, dois anos a mais em relação a Chevrolet - que tem quase 600 pontos de vendas contra as 150 anunciadas pela Hyundai.

Essa matéria foi publicada no caderno Classiautos

