Onix é considerado o novo best-seller da Chevrolet

A Chevrolet aproveitou o 27º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo para apresentar seu novo carro popular: o Onix. O veículo chega para ocupar o lugar do Corsa e brigar com o Volkswagen Gol, o Hyundai HB20 e o Toyota Etios. O lançamento oficial será em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, nos dias 29 e 30 de outubro.

O Onix foi 100% desenvolvido pela General Motors do Brasil. Ele é equipado com transmissão manual de cinco velocidades e, a partir de março de 2013, terá a opção de automática de seis marchas, a GF6. Os novos motores SPE/4 estão disponíveis nas versões 1.0 e 1.4 litro, ambos flexfuel. O primeiro motor desenvolve potência de 78/80 cavalos e torque de 9,5/9,8 kgfm (gasolina/álcool). Já o segundo bloco gera 98/106 cv e 12,9/13,9 kgfm de torque.

O novo hatch da Chevrolet será oferecido com três diferentes opções de customização, com os kits exclusivos "Joy", "Race" e "24Hours". São adesivos e apliques para o interior e exterior do carro, garantindo o estilo do cliente.

Entre os equipamentos do Onix, destaque para o sistema multimídia MyLink, até então inédito na categoria (opcional no LT, de série no LTZ). Ele permite que o automóvel armazene músicas, fotos, vídeos e aplicativos do celular do ocupante do hatch, além de fazer ligações telefônicas via Bluetooth.

O Onix já está sendo produzido na planta da GM em Gravataí, Rio Grande do Sul, e deve começar a ser vendido no início de novembro.

Preços

1.0 4 portas LS - R$ 29.990

1.0 4 portas LT - R$ 31.690

1.4 4 portas LT - R$ 35.290

1.4 4 portas LTZ - R$ 41.990

