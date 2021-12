Onix Activ é versão esportiva e aventureira

Apostando no sucesso dos modelos esportivos, a Chevrolet lança o Onix Activ equipado com câmera de ré, sensor de estacionamento e sensor de chuva. O hatch é vendido por R$ 57.190 na versão manual e R$ 62.290 com câmbio automático.

De acordo com Wagner Dias, Design da Chevrolet, " o Activ não foi criado como uma adaptação do Onix. O hatch aventureiro foi um novo projeto pensado desde o início para ter uma identidade própria". Assim, a GM apresenta um carro com melhorias para o consumidor que anda por solos diversos e mais prejudicados. A suspensão recalibrada está 30 milímetros mais alta e juntamente com os novos pneus de 15" o compacto ganhou 20% em ângulo de ataque, o que ajuda a superar terrenos mais acidentados e transpor pequenos alagamentos e 18% mais elevado. O rack de teto não só embeleza o carro, mas também carrega até 50 kg.

Visualmente, o hatch ganhou as mesmas mudanças dos novos Onix e Prisma 2016, o grande diferencial são os detalhes em preto brilhante para dar uma cara de esportividade.

Baseado na versão LTZ, o Activ vem com ar-condicionado, direção elétrica progressiva, banco do motorista e coluna de direção com ajuste de altura, vidros elétricos, painel com velocímetro digital e computador de bordo, central multimídia MyLink 2 com espelhamento de smartphone, faróis dianteiros com assinatura de LED, faróis de neblina, sensor de chuva, controle de velocidade de cruzeiro, retrovisores externos com ajuste elétrico e o sistema OnStar de assistência em casos de acidente (com o primeiro ano gratuito).

Sob o capô está o mesmo motor 1.4 de 106 cv a 6.000 rpm e 13,9 kgfm a 4.800 rpm, quando abastecido com etanol. Pode trabalhar com conjunto com o novo câmbio manual de seis marchas ou o automático também de seis. O teste de consumo do Inmetro diz que, com transmissão manual, o Chevrolet Onix Activ faz 13,8 km/l nas rodovias e 12,3 km/l na cidade, com gasolina. Ao usar etanol, o rendimento passa para 9,4 km/l na estrada e 8,4 km/l na cidade.

Disponível nas lojas a partir de agosto, o Onix Activ será oferecido com seis opções cores, sendo elas o laranja Burning (metálica), branco Summit, prata Switchblade, cinza Graphite, vermelho Carmim e preto Ouro Negro.

