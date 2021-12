Ônibus da Copa tem pneus feitos na Bahia

A Copa do Mundo no Brasil está em pleno vapor. Ainda há 32 seleções. No entanto, algumas, como a atual campeã Espanha e a imbatível Inglaterra de 1966, já estão arrumando as malas para voltar para casa. Os torcedores fazem a festa e ficam empolgados ao se deparar com os ônibus das seleções chegando nos treinos e nos estádios pelo Brasil afora.

A Continental, empresa com fábrica em Camaçari e patrocinador oficial do Mundial, equipa os ônibus com os pneus da linha premium ContiGol desenvolvidos para o mercado brasileiro. A produção do pneus ContiGol começou na fábrica de pneus da Continental em Camaçari, no primeiro trimestre deste ano. São ofertados tamanhos 275/80 R 22.5 e 295/80 R 22.5 para os mercados do Brasil, do Equador, da Colômbia e da Venezuela.

Esta é a terceira geração dos pneus de ônibus ContiGol. Depois de algumas pesquisas e análises, a Continental indicou os pneus premium para os ônibus das seleções que realizam diariamente os transfers dos atletas na Copa do Mundo da FIFA 2014 no Brasil. O produto da Continental foi especialmente projetado para atender às exigências do tráfego urbano no Brasil, como por exemplo, frequentes paradas e mudanças de velocidade, e com o seu novo composto de borracha ele oferece uma melhoria de 30% na quilometragem na comparação com o seu antecessor.

Todos os ônibus da Copa do Mundo são equipados com a versão 275/80 R 22.5 do ContiGol para assegurar que as seleções e convidados cheguem de forma segura e confortável aos estádios. "Como um patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2014TM nós nos sentimos naturalmente responsáveis pela segurança dos melhores jogadores de futebol do mundo e de nossos próprios convidados. Além disso, temos o objetivo de estarmos à altura desta grande responsabilidade também no Brasil, uma vez que nossos produtos são o único ponto de contato entre os ônibus e a estrada", explica Alexander Bahlmann, chefe de relações públicas da divisão de pneus de passageiros e caminhões leves da Continental.



O ContiGol é fruto do departamento de pesquisa e desenvolvimento de pneus da Continental em Hanover-Stöcken, na Alemanha. A fabricante Continental já havia equipado os ônibus nas edições da Copa do Mundo da FIFA em 2006, na Alemanha, em 2010, na África do Sul.

