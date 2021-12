Ônibus da Continental Pneus leva tecnologia à 11 estados

A Continental colocou o pé na estrada para exibir o ônibus da marca totalmente renovado por dentro e por fora. Partindo ontem, 18, de Camaçari o veículo percorrerá as cidades de Dias D'Avila, Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Eunápolis, Brumado, Jequié e Vitória da Conquista até o dia 6 de abril.

O projeto do ônibus foi idealizado levando em consideração o ContiLifeCycle, uma alternativa para a gestão de toda a vida do pneu de carga da Continental. Ela começa com o pneu novo e continua com serviços de ressulcagem e recapagem até o suporte para a destinação final correta da carcaça ao final de sua vida útil. Seu interior foi planejado para incluir espaços para a exibição de produtos e serviços, áreas de convivência e uma sala para a realização de reuniões e de pequenos treinamentos.

Até novembro ônibus percorrerá doze estados brasileiros levando aos revendedores e frotistas a linha de produtos, as tecnologias inovadoras e os serviços desenvolvidos pela empresa para esse segmento. A primeira parada do ônibus será hoje e amanhã, 19 e 20, na Bravo localizada na Rodovia BR 324, 8890, KM 8,5, Pirajá em Salvador.

O onibus fica aberto de 8hras às 18hrs e os visitantes poderão interagir com monitores que projetam vídeos sobre a empresa, conhecer detalhes das bandas de recapagem ContiTread, que mantêm as mesmas características dos pneus de carga da marca, proporcionando performance equivalente à original em sucessivas recapagens, tanto na entrega de alta quilometragem como no baixo consumo de combustível. Além disso, um totem exibe em cortes os detalhes da estrutura de um pneu ao mesmo tempo em que diversos modelos da linha ficam em exposição.

Inúmeros sistemas e equipamentos tecnológicos estão expostos no interior do ônibus, entre eles está o ContiPressureCheck. Projetado especificamente para uso em veículos comerciais, a solução monitora constantemente e fornece, em tempo real e on-demand por meio de radiofrequência, informações sobre a temperatura e a pressão de cada pneu do veículo. Sinais sonoros alertam o condutor sobre eventuais problemas relacionados à operação dos pneus antes que eles se tornem uma preocupação crítica.

Este sistema já é comercializado no Brasil e é integrado através de sensores fixados na parte interna dos pneus, por uma CPU instalada na parte inferior do veículo e por um display, fixado no painel de instrumentos na cabine

