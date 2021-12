Onda de recall envolve 585 mil carros em seis meses

Em apenas seis meses, já são quase 585 mil carros envolvidos em recall, chegando próximo ao total de veículos que apresentaram defeitos de fabricação ao longo de 2013. O número de veículos selecionados para reparos no Brasil já é quase equivalente aos 660 mil carros chamados para recall no ano passado.

Nos Estados Unidos a situação é ainda mais grave. Lá a GM enfrenta a justiça americana em um processo que envolve milhões de carros com defeitos que causaram mortes. As japonesas Honda, Nissan e Toyota também realizam mega-recalls no país.

No Brasil a Chevrolet lidera a lista divulgada pelo Procon (Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor) com seis convocações (Agile, Classic, Cobalt, Montana, Spin e Celta), seguida da Ford (4), Jeep e Toyota, ambas com 3 chamados de modelos com problemas no processo de produção.

A Toyota iniciou um recall de 95 mil unidades dos modelos Hilux e SW4 produzidos entre 3 de junho de 2005 e 30 de janeiro de 2011. Só na Chevrolet são quase 245 mil unidades, o que acende a luz vermelha para a indústria brasileira.

Para Marcus Vinicius Aguiar, diretor de segurança e qualidade veicular da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, o número deve continuar crescendo no país. Aguiar ressalta que os problemas são detectados através de estudos feitos pelas montadoras. "Após o lançamento de um carro, as montadoras continuam estudando o veículo e descobrem o defeito muitas vezes existente devido a um descuido no processo de fabricação. As marcas estão em um processo de prevenção para detectar a falha o mais rápido possivel", reforça o especialista.

No boletim do Procon, os carros produzidos no país têm apresentado problemas nos equipamentos e sistemas de segurança como air bags, freio e motor. Marcus Vinicius afirma que as falhas estão mais frequentes pela complexidade de produção e pela tecnologia aplicada no desevolvimento e produção dos carros. "Nos anos 80 e 90, não tínhamos tantos defeitos. Hoje a parte elétrica triplicou, e o número de conectores e componentes se multiplicou", ressalta.

Com base na legislação brasileira, as fabricantes de veículos devem informar o problema aos donos de carros, explicando as ações para solucionar o defeito, identificando-os pelo número do chassis e do lote de carros produzidos. O serviço da troca da peça defeituosa é gratuito e deve ser realizado em uma revenda credenciada.

Para Francisco Satikuma, da SAE Brasil, o recall tem sido feito pelos fabricantes no momento da identificação do problema. "A convocação do carro é realizada mesmo que o risco seja mínimo, o que prova, de maneira irrefutável, o compromisso com seus clientes", explica o engenheiro.

