Off-road raiz

Há 40 anos no mercado, a Mitsubishi L200, lançada como Forte no Japão, é a queridinha de quem precisa de um veículo valente de verdade para percurso off-road. Sem abrir mão de um visual mais esportivo, a HPE, representante da linha Mitsubishi no Brasil, lança na próxima semana a L200 Sport HPE-S, cujo visual exclusivo foi antecipado por A TARDE durante o lançamento do Mitsubishi Motorsport, que reúne fãs da marca em diversos eventos pelo Brasil.

Marcadamente asiática, a nova versão tem grade menos polêmica que a anterior, com filetes verticais. Na Sport HPE-S a diferença está na grade dianteira, com barras horizontais, enquanto o visual das laterais e traseira é o mesmo. As rodas são aro 17 com desenho exclusivo. O preço já está no site da montadora: R$ 174.990.

Conjunto mecânico conhecido

O motor também não traz novidades: 2.4 diesel em alumínio com 190 cv disponíveis a 3.500 rpm e elevados 43,9 kgfm de torque a 2.500 rpm. Na versão topo das fotos traz câmbio automático de cinco marchas que trabalha em conjunto com o controle de tração Super Select II, com acionamento eletrônico e 4x4 reduzida. No breve contato que tivemos com a picape percebemos que o trunfo é justamente sua proposta fora de estrada, dada a desenvoltura em terrenos acidentados e ângulo de entrada de 33 graus e 24 na saída.

A suspensão do modelo tem novo conjunto de molas e barra estabilizadora

Esperados, o assistente de partida em rampas (HSA) e o controle de estabilidade (ASC) ajudam a controlar a utilitária que ganha requintes da partida por botão, chave presencial com abertura por aproximação (KOS) e pacote de segurança que incorpora nove air bags), ar-condicionado digital de dual zone é uma central multimídia com GPS e conexão com celulares Android e iOS.

Interior funcional

Mesmo sem saber o preço exato da versão, que deve ficar em torno de R$ 180 mil, a Mitsubishi L200 Sport HPE-S é feita para quem ama sair da estrada pavimentada como pudemos provar durante um trecho limitado mas cheio de rampas e obstáculos. A suspensão tem novo conjunto de molas e barra estabilizadora e a direção é hidráulica.

No interior, o painel é composto com peças em cinza e acabamento em black-piano

Próximo ao câmbio o setor de tração é um botão giratório que permite a condução nas posições 2H (4×2), 4H (4×4), 4HLc (4×4 com diferencial central bloqueado) e 4LLc (4×4 bloqueado e reduzido).

Arrojada por fora, percebemos que a versão mais cara da picape é pouco requintada mas funcional por dentro. O painel é analógico e composto com peças em cinza e acabamento em black-piano sem exagero, deixando clara a proposta da Mitsubishi para este veículo.

Os bancos são em couro preto, há porta-copos central, alças nas colunas A para facilitar a entrada e saída, maçanetas cromadas e apoios de braço. Tudo no lugar, sem acabamento que imita Madeira, mostradores digitais ou coisa do tipo (até o mostrador do seletor de tração traz luzes piscantes indicando a posição). Feito para clientes tradicionais que precisam ou gostam de um modelo robusto, a novidade faz bonito fora do asfalto. E se o interior é simples e funcional, pelo menos permite que um jato de água facilite a limpeza depois da aventura.

