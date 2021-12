O test-drive das concessionárias

No ano 2000, Antônio Maciel Neto, o então presidente da Ford no Brasil, assumiu o papel de garoto-propaganda e fez uma campanha publicitária na qual o slogan era: "Pago R$ 100 a quem escolher um carro da concorrência mesmo depois de ter dirigido um veículo da marca". Na época, o empresário já deixava claro a importância do test-drive na hora da compra.

A experiência funciona como uma simulação para testar a adaptação ao carro e se o automóvel corresponde às necessidades e expectativas do comprador. Não significa garantia de compra, mas sim um direito de todo consumidor. Para realizá-lo, basta ter carteira de habilitação válida e com a categoria correspondente ao veículo testado. Em algumas concessionárias, o test-drive só pode ser feito mediante agendamento.

Sem se identificar, a equipe do A TARDE AUTOS percorreu dez concessionárias de Salvador e região metropolitana, a fim de realizar o test-drive de alguns dos modelos mais vendidos atualmente. Avaliamos as condições dos carros para teste, a disponibilidade, o tempo, o trajeto e o conhecimento dos vendedores.

Foi possível observar que a maioria das lojas tem um roteiro preestabelecido, em que se incluem pistas para acelerar, ladeiras e vias planas. As concessionárias não dão muita liberdade no roteiro, para evitar abusos. Por isso, o trajeto de teste normalmente tem 1,5 km, mas o consumidor não deve se prender a isso, pois a avaliação pode se estender, dependendo do interesse do cliente. Em todas as lojas, o cliente é acompanhado pelo vendedor durante o percurso.

Na hora de avaliar o automóvel, além de pegar subidas e verificar itens como retomada de velocidade, precisão nas trocas de marcha e torque do carro para superar obstáculos, como lombadas e valetas, em segunda e terceira marchas, é importante também submeter o automóvel a situações reais. É importante observar todos os detalhes, de multimídia a espaço interno. Vale olhar o motor, abrir porta-malas e sentar no banco de trás. Comprar um carro é um investimento a longo prazo. É necessário pesquisa e teste detalhados.

Brune Veículos – Captur

O Captur estreia nas versões Zen 1.6 manual (R$ 78.900) e Intense 2.0 automático (R$ 88.490). O test drive foi em um percurso programado e a vendedora deixou a desejar. Era clara a falta de preparação para falar sobre o SUV.

Terra Forte – Corolla

O dia estava chuvoso em Salvador, e apesar disso não ter sido um empecilho para as outras nove lojas, para a vendedora da Toyota foi. Segundo ela, os testes não são realizados em dias de chuva. O Corolla custa R$ 92.980.

Lauro de Freitas – Creta

Segundo a vendedora da Hyundai de Lauro de Freitas, o test-drive só é realizado após agendamento, por telefone ou pelo site. Apesar disso, a vendedora mostrou conhecer muito bem o produto. O Creta custa a partir de R$ 72.900.

Indiana – EcoSport

O novo EcoSport vem aí (foto) e o atual não quer ficar para trás. Custando a partir de R$ 75.900, na compra do carro o cliente ganha emplacamento grátis, 3 anos de garantia, 3 anos de revisão e película. Em seguida, partimos para o test-drive.

Fiori – Jeep Compass

Lançado em novembro de 2016, o SUV é um sucesso de vendas. O teste foi na topo de linha, Trailhawk 2.0 diesel 4x4 (R$ 151.990). O trajeto curto deixou gosto de “quero mais”. Durante o percurso, a vendedora falou sobre o modelo.

Eurovia – Kicks

Tecnologia não faltou ao Nissan Kicks. O ponto que o vendedor mais ressaltou foi o diferencial da câmera 360°. O item vem de série na versão usada no test drive, a topo de linha, que custa R$ 93.990. O motor é um 1.6, de 114 cavalos.

Fiori – Mobi

O Mobi chegou ao mercado brasileiro em abril de 2016. De lá para cá, já ganhou uma nova opção de motor (três cilindros) e recentemente transmissão automatizada – que infelizmente ainda não estava disponível para o teste.

Imperial – WR-V

Antes mesmo de perguntar, a vendedora já ofereceu o test-drive. De acordo com a lojista, “não tem forma melhor de sentir e aprovar o automóvel antes de testá-lo. O trajeto foi menor devido à chuva. Custa a partir de R$ 80.690.

Sanave – Up!

A grande sacada do vendedor foi oferecer a versão TSI Move (R$ 51.279), com motor 1.0 turbo, de 105 cv e torque de 16,8 kgfm para o test-drive. O TSI dispara como um foguetinho e o controle de tração segura a fera nas curvas.

Grande Bahia – Onix

Ofereceu o melhor atendimento. A vendedora, bem preparada, fez questão de mostrar todas as versões do carro. O modelo disponível para teste foi o Onix Activ, versão aventureira, com motor 1.4 de até 106 cv. O preço é partir de R$ 57.190.

