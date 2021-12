O que falta para o Captur?

No emergente mercado dos utilitários esportivos compactos, alguns carros simplesmente não emplacam como a marca esperava e atributos não faltam. O Captur, por exemplo, acaba de completar um ano de mercado. Em 2017 foram 13.742 unidades vendidas segundo a Fenabrave, o que levou o Captur a ocupar a sexta posição do segmento, atrás até mesmo do velho Duster, do qual compartilha a mesma plataforma e que terá mudanças este ano.

Feito para agradar quem gosta de um carro bem resolvido em termos de design, seu desempenho não é o ponto alto mas o carro deveria entrar na sua lista de possíveis SUVs na hora de comparar. Ele é primo do Nissan Kicks compartilhando o mesmo motor 1.6 SCe, que no Renault rende 120cv, traz câmbio automático CVT de relações infinitas, controle de tração e estabilidade e direção Eletro-hidráulica. Após rodar com ele por pouco mais de 1.000 quilômetros, nosso veredicto é que ele une personalidade e design mas faltam conforto para os ocupantes e talvez um refinamento interior para combinar com seu desenho.

O que ele tem?

O Captur é feito para quem aprecia um carro com design elegante e ao mesmo tempo parrudo. Ele segue o padrão do europeu, porém compartilha de uma plataforma diferente, derivada do Duster. O acabamento mesmo abusando dos plásticos, é igualmente fluido e funcional. A central Media Nav Evolution é intuitiva, igual a de outros modelos da marca e tem o sistema Eco Coaching de pontuação para motoristas que gostam de aferir sua eficiência no rodar e a interação com smartphones Android e iOS funcionam bem. A dirigibilidade é um ponto positivos o conforto para os ocupantes na frente, é bom.

O Captur é feito para motoristas tranquilos pois o 1.6 tem desempenho aceitável, apesar do bom trabalho com o câmbio automático CVT. Com perfil familiar, seus 437 litros de capacidade do porta-malas é um dos melhores do segmento.

Senões...

O Captur é um carro definitivamente para ser apreciado. Todavia, quem espera respostas rápidas e um consumo baixo, pode se decepcionar. O motor 1.6 poderia ser mais econômico rendendo 7,5Km/litro no uso urbano com etanol e no máximo 8,0Km na estrada. Com 120Kg a mais que o primo Kicks, o rendimento do Renault é menor.

Se ele entrega conforto para os ocupantes dos bancos dianteiros, o seu entre-eixos de 2,61m não coopera. Os mais altos não sentem muito conforto nos bancos de trás, e a suspensão é um pouco dura para o nosso tipo de terreno onde buracos e valetas são obstáculos comuns. Nesses momentos seu acabamento com muito plástico se mostra presente, herança do conhecido Sandero, mas que poderia entregar um refinamento maior como no Kicks.

A Renault esperava muito mais do Captur quando o lançou há um ano, e para que se mantenha competitivo, seus R$ 85,9 mil pedidos para a versão 1.6CVT ou R$ 93,6 mil para a versão 2.0, poderiam ser ser revistos diante de tantos competidores.

