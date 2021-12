O que é mito (e verdade) nas dicas para economizar combustível

Entre o Natal e ano novo as viagens são mais frequentes assim como as buscas por dicas para economizar gasolina, etanol ou diesel. No entanto há muitos mitos sobre como fazer para economizar combustível sendo que a regra de ouro é “dirigir com prudência, antecipar as frenagens e acelerar progressivamente mantendo as marchas mais altas” para conter o consumo. Em tempos de gasolina cada vez mais cara, vale refletir sobre como economizar e como evitar que os mitos do “ouviu dizer” não sejam regra:

1. Gasolina aditivada rende mais. Esse é um grande mito. Gasolina aditivada tem apenas compostos detergentes que ajudam a manter o sistema do carro mais limpo. No entanto, é compreensível esse mito, já que um motor “sujo” pode vir a ter um consumo maior de combustível — e, ao efetuar a sua limpeza, por meio do uso contínuo de gasolina aditivada, ele poderá voltar ao seu desempenho original, criando assim uma impressão de maior economia com autonomia. Até mesmo a gasolina premium não economiza combustível pois ela só é aproveitada por motores de alto desempenho. A boa dica é abastecer sempre em postos confiáveis para evitar problemas e gastos maiores do que o elevado preço do combustível.

2. Calibrar pneu ajuda a economizar. Verdade que manter a pressão correta evita rodar com pressão muito baixa, o que aumenta o atrito (contato do pneu com o solo), reduz o ponto de contato da banda do pneu no asfalto e permite economia. Mas não exagere na dose pois muita pressão pode comprometer a estabilidade do veiculo colocando em risco a segurança. Verifique o manual e calibre só com a pressão correta.

3. Usar o ar condicionado aumenta o consumo. Em parte é verdade. Em baixa velocidade, manter a janela aberta e não usar o ar condicionado ajuda sim a reduzir o consumo pois o mecanismo usa energia do motor transmitida por uma correia para funcionar o compressor de ar. Em carros com motor pequeno isso é agravado. Porém andar com vidros abertos, acima de 80km/h, também aumenta o consumo, embora em menor escala — pois o vento afeta a aerodinâmica do veículo, provocando uma resistência maior com o ar, o que faz com que o motor precise fazer mais força para manter a velocidade e aumente o consumo. Também é verdade que motores maiores e mais potentes não tem aumento algum de consumo com o ar ligado.

4. Deixar em ponto morto economiza combustível. Mito. Além de perigosa essa prática não resulta em redução alguma. Isso acontece porque o carro engrenado entende que está na descida e não precisa fazer força, e assim corte a injeção de combustível no motor — o que não acontece quando colocamos o carro em ponto morto na descida ou num trecho de leve declive. Com o carro engrenado, o ideal é aproveitar o freio motor, mas sempre em marchas mais altas, para conter a inércia do carro.

5. Manter velocidade constante economiza combustível. Verdade. Quanto mais se acelera o carro e em seguida o freio é acionado, maior é o consumo. Por isso, seja em câmbio automático, seja manual, a aceleração progressiva e contida é o melhor para aproveitar o combustível do motor e poupar gastos desnecessários com manutenção. Ao arrancar, o motorista deve escalonar bem as marchas: a primeira é apenas para o sair da imobilidade. A segunda, deve ser utilizada até 20 km/h, a terceira até 40 km/h. E, assim, conforme a rotação do motor, vai fazer a troca devida das marchas sendo que após os 50km/h em velocidade constante o carro pode estar em quinta ou até sexta velocidade. No câmbio automático é preciso manter o pé na mesma posição para o aumento da rotação e velocidade pois quanto mais há trocas no câmbio, maior será o consumo devido ao trabalho dos componentes internos.

6. Óleo “grosso” economiza combustível e protege o motor. Esse é um grande mito, que além de antigo é prejudicial ao veículo. O lubrificante usado deve ser o indicado pro fabricante sendo que hoje em dia quase todos os veículos utilizam óleo sintético ou semi-sintético. Esse mito vem do fato do óleo mais viscoso parecer bom para o motor contendo melhor o atrito e protegendo itens por supostamente lubrifica-los melhor, o que é um grande engano. O óleo menos viscoso permite que o motor trabalhe mais “solto” melhorando o consumo.

7. Manter o tanque com mais de 1/4 do combustível ajuda a economizar. Este é um mito mas andar por aí sempre na reserva é prejudicial ao tanque porque aumenta o trabalho da bomba de gasolina ou etanol. Não é recomendado abastecer o tanque do veículo até a ”boca”, pois isso pode danificar o cânister, um filtro que recebe somente os vapores do combustível. Ao encher o tanque, oriente o frentista a parar de abastecer assim que ouvir o click da bomba. Independente da quantidade de combustível o que determina o consumo é a direção cuidadosa e a qualidade do produto escolhido bem como a manutenção do carro.

8. Manutenção em dia ajuda a melhorar o consumo. Esta é uma verdade inconveniente e imutável. Carro com combustível de qualidade, filtros limpos, temperatura ideal do motor, pneus calibrados e motorista cuidadoso é sempre mais econômico. Se o carro emite fumaça pelo escapamento, precisa sempre daquela garrafinha de água para colocar no radiador, os pneus estão carecas e vazios, requer uma dose extra de óleo toda semana, tudo isso eleva o consumo. Manter o carro em dia com manutenção preventiva é sempre mais prudente, seguro e econômico.

adblock ativo