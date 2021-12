O melhor entre dois mundos

Geralmente os termos criados por marqueteiros são deixados de lado por jornalistas especializados dado o exagero. Não no caso do BMW X2, que chega nesta semana às concessionárias da rede em duas versões: sDrive20i GP por R$ 211.950 e R$ 246.950 para a versão sDrive20i M Sport X, e foi considerado pela marca como "cupê de atividade esportiva" (Sports Activity Coupé – SAC). Após rodar por cerca de 150 quilômetros no primeiro contato com o X2 por estradas com bons trechos de serra, a conclusão é que este veículo mistura tendências. Isto se deve à dirigibilidade de um hatch esportivo, estável e preciso como todo BMW, com bom espaço interno e conjunto mecânico invejável.

Com dianteira avantajada e traseira curta para seus 4,36 m, traz um logo lateral que se destaca na coluna C, herança de outros cupês da marca, e o desempenho ágil do motor 2.0 twin turbo de 192 cv com 28,6 kgfm de torque disponível quase todo a partir dos 1.500 rpm. Junto com ele trabalha o câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas com trocas imperceptíveis. No porta-malas começam os detalhes que não favorecem um produto premium: 370 litros, menos que seus rivais. O entre-eixos de 2,67 m é bom e a largura de 1,82 m tornam o BMW amplo à medida.

Com muitas mudanças no motor 2.0 turbo, o X2, idêntico ao modelo já conhecido em outros mercados (exceto pelo motor de 228 cv oferecido fora do Brasil), tem pacote tecnológico e de segurança à altura do seu preço. O sistema Conect Drive faz tudo que o celular também faz, tem chip dedicado de internet, tudo em uma tela de 6,5 polegadas ou 8,8 polegadas na versão mais cara. O entretenimento não fica de fora bem como o head Up display, item padrão entre produtos premium aqui disponível só na versão topo.

Outro item que facilita a vida a bordo é o Park Assist com sensores dianteiros e traseiros, bancos dianteiros esportivos e elétricos, ar-condicionado digital e automático e porta malas com acionamento elétrico. A segurança é oferecida por esperados controle de tração e estabilidade, freios a disco com ABS nas quatro rodas e seis air bags.

Parada dura

Mesmo com comportamento dinâmico invejável e mecânica atualizada, o BMW não traz esperados controle de cruzeiro adaptativo, assistência para mudança de faixas, pacote de condução semiautônoma e mais entradas USB para todos os ocupantes. Se ele é generoso com a mecânica e com a dinâmica, a tecnologia a bordo presente em concorrentes como o Volvo XC40, Jaguar E-Pace, Land Rover Evoque, Audi Q3 e até mesmo com o Honda CRV e a versão topo do Volkswagen Tiguan (R-Line) pode pesar contra. O BMW X2 terá destaque em sua posição, mas a concorrência está muito bem preparada para enfrentá-lo por aqui.

