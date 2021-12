O hatch de entrada que lidera

Modelo mais vendido entre os que entram para o universo dos donos de carro zero-quilômetro, o Renault Kwid no modelo Outsider é sem dúvida uma boa opção ante os seus concorrentes diretos, o Fiat Mobi Way – o mais barato, a partir de R$ 42.690 – e Gol 1.0 básico – que começa com R$ 46.320. A etiqueta de R$ 43.990 do Outsider contribui para a linha Kwid liderar os emplacamentos do segmento de carros de entrada em junho: 7.882 unidades contra 6.656 do hatch alemão e 4.639 do exemplar de conceito italiano. Com 40.520 unidades emplacadas, o modelo é também o veículo de entrada mais vendido do primeiro semestre deste ano.

O visual do Kwid Outsider, de linhas suavemente arredondadas, mexe mais que o aspecto compactado do Mobi Way e a aparência VW do Gol, que remete à praticamente toda a linha da marca. O tratamento da carroceria do modelo francês ajuda: os apliques nas saias laterais quebram a massa lateral, e a grade e os blocos óticos dianteiros são bem resolvidos esteticamente. A grafia "Outsider" localizada junto aos retrovisores externos empresta requinte, e as rodas de aço, com design que remete a modelos feitos em liga-leve, reforçam a personalidade superior do pequeno quatro-portas.

Interior impressiona

O interior do Outsider impressiona mais que o dos seus rivais, apesar de limitações técnicas e dimensionais. O volante não conta com regulagem de altura ou profundidade, mas tem boa pegada e diâmetro adequado ao sistema de direção com assistência eletro-hidráulica. O painel de instrumentos central tem boa leitura, e a tela multimídia central se destaca pela nitidez da câmera de ré.

O acesso ao interior é liberado com uma chave tipo canivete com controles de travamento das portas e abertura do porta-malas, que também pode ser aberto por um botão situado na barra inferior esquerda do painel, ao lado do controle de regulagem elétrica dos retrovisores. Nas portas apenas um descansa-braço de dimensões reduzidas e a maçaneta embutida. Os vidros dianteiros têm acionamento elétrico comandados por teclas situadas abaixo da tela multimídia, compatível com sistemas Android e CarPlay.

Entre elas, o acionamento a trava das portas, pisca-alerta e desembaçador traseiro; mais abaixo os controles de temperatura e saídas do ar-condicionado de zona única. Em torno da alavanca de câmbio alguns porta-trecos de dimensões equivocadas (nenhum deles acomoda um celular de maneira razoavelmente segura), uma entrada de fone de ouvido, porta USB e tomada de força 12 V.

A visibilidade a partir do habitáculo é muito boa para a dianteira, boa para os lados e contida na traseira, algo justificável dadas as dimensões reduzidas do vigia posterior e os três apoiadores de cabeça no banco traseiro. Nele estão encaixes Isofix para duas cadeirinhas; o cinto de segurança do passageiro do meio ser do tipo abdominal. Ligeiramente maiores que as do Mobi Way, a área envidraçada das portas traseiras do Kwid Outsider não são uma janela para o mundo: quando abertas os vidros deixam um bom pedaço à mostra. Como ponto a favor o bom ângulo de abertura das portas.

Diversão leve

Detalhes em laranja

O estofamento dos bancos em tecido preto tem detalhes em laranja, cor que aparece na alavanca de câmbio, volante e maçanetas internas. O interior do Outsider não chega a surpreender, quem sabe pela proximidade dos assentos ou pelo volume das caixas laterais na soleira interna das portas, mas ninguém sentirá claustrofobia ali dentro. O aplicativo Driving Eco2 cria ambiente de game extremamente dinâmico: suas três escaladas de cinco estrelas indicam o padrão de qualidade de aceleração, mudanças de marcha e antecipação de freadas.

Acelerar o Kwid Outsider pode ser enquadrado na categoria diversão leve: para aproveitar a potência (66/70 cv, gasolina/etanol, a 5.500 rpm) e o torque (9,5/9,9 kgfm, g/e, a 3.850 rpm) é importante brincar bastante com o câmbio mecânico de cinco marchas. Calibrado para o trânsito na cidade, os índices de consumo para ciclos urbano e rodoviário são bem próximos; em cerca de 500 km de avaliação nossa média ficou em torno de 14,3 km/l.

O carro avaliado estava equipado com pneus Continental ContiEcoContact 3 de baixa resistência à rolagem, o que contribui para a economia de combustível. O Kwid 2019/2020 recebeu upgrade no sistema de freios ao adotar componentes de maiores dimensões e discos dianteiros ventilados, o que melhorou bastante essa função.

O hatch de entrada que lidera | Foto: Divulgação/ATarde

