O desafio dos três cilindros

Muito antes da chegada desta geração dos motores com três cilindros, a indústria brasileira conviveu com esta solução mecânica em seus primórdios. O primeiro automóvel fabricado no país, a perua DKW Vemaguet, tinha motor tricilíndrico dois tempos (era preciso misturar óleo a gasolina), 900 cc e parcos 38 cv. Nos anos 1960 eles se despediram para voltar só na segunda década do século XXI, com um novo conceito baseado na necessidade de reduzir o consumo e as emissões de poluentes. Apesar de nunca terem deixado de circular, os motores desse tipo eram usados em carros muito específicos e pequenos na Ásia e na Europa. Na nova geração, eles são motores comuns, de baixa vibração, graças ao trabalho eficiente dos engenheiros, e adotam, em alguns casos, a modernidade da injeção direta e a turboalimentação.

Fiat Mobi



A partir de R$ 34.210

Potência: 72 cv (g) / 77 cv (e)

Torque: 10,4 kgfm (g) / 10,9 kgfm (e)



Volkswagen Up!



A partir de R$ 37.990

Potência: 75 cv (g) / 82 cv (e)

Torque: 9,7 kgfm (g) / 10,4 kgfm (e)

​

Ford Ka



A partir de R$ 44.290

Potência: 80 cv (g) / 85 cv (e)

Torque: 10,2 kgfm (g) / 10,7 kgfm (e)



Hyundai HB20



A partir de R$ 43 mil

Potência: 75 cv (g) / 80 cv (e)

Torque: 9,4 kgfm (g) / 10,2 kgfm (e)



Nissan March



A partir de R$ 39.990

Potência: 77 cv (g/e)

Torque: 10 kgfm (g/e)



Chery QQ



A partir de R$ 25.990

Potência: 74 cv (g) / 75 cv (e)

Torque: 9,7 kgfm (g) / 10,1 kgfm (e)

adblock ativo