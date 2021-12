Nunca entre na trilha sozinho

Para quem deseja se aventurar nas trilhas off-road o ponto inicial é saber a importancia de andar em grupo. Por ser um esporte que expõe os motoristas a situações de risco, é importante nunca realizar trilhas sozinho. Assim, em caso de atolar ou de enfrentar obstáculos, um amigo pode salvar seu passeio.

Em grupo de trilheiros, a manutenção do carro é um item de segurança. Verifique o nivel do oleo, correia dentada e leve sempre a água suficiente para abastecer o radiador. É imprescindível ter um kit de ferramentas básicas. No porta-malas, leve cinta (R$ 380) para resgates e manilhas (R$ 50) - que prendem no ponto de ancoragem no carro e na cinta. Ambos variam de acordo com a capacidade de 10 toneladas e 20 toneladas.

Outro item de segurança é o guincho. Há modelos elétrico (R$ 2.000) - este é o mais usado e é alimentado pela bateria do carro - e o mecânico (R$ 5.000) - que usa o motor do automóvel e, por isso, é o mais forte. Este guincho está presente somente em alguns veículos como Land Rover Defender e o Toyota Bandeirante.

O rádio portátil (R$ 200) também é necessário para manter o contato com integrantes do grupo. Em caso de emergência, o equipamento deve ser utilizado na trilha.

A escolha dos pneus faz toda a diferença na hora da trilha. Para cada solo, ha um jogo de pneus adequado. "Em trechos de areia, o pneu mais apropriado é o AT 50% para terra e 50% para asfalto", explica Eduardo Mitmann, conhecido comoPreá. Na lama, os pneus são os de modelo MUD 70% para terra e 30% para asfalto. Além dos pneus, é indicado ter um jogo de jantes. Assim, os "calçados" do carro ficam mais reforçados. O custo médio do pneu é a partir de R$ 1 mil. Alguns equipam seus carros com pneus maiores. Isso transmite uma sensação de segurança, já que os veículos ficam com uma maior altura em relação ao solo, mas prejudica principalmente a estabilidade do veículo.

Informações e fotos cedidas pelo grupo Toyers do Brasil

