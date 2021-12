Número de recall cresce em carros e motocicletas

O ano de 2014 foi marcado pelo grande investimento das montadoras na ampliação e construção de novas plantas industriais. Se o volume de produção de carros foi grande, o número de falhas por defeito de fabricação também cresceu no ano passado.

Este ano, os dados crescem ainda mais ultrapassando o volume de 2014. No começo do mês de abril, a Chevrolet anunciou o recall de 71.578 unidades da picape S10, por risco de incêndio. Este ano, já são 28 recalls, envolvendo 159.159 veículos. O volume de recall já supera em 52% o total de modelos que passaram por recall no mesmo período do ano passado.

Entre as marcas, a Jeep iguala os chamados da Land Rover e Mercedes-Bens, com três recall para cada fabricante. Nos últimos quinze dias, a Volks realizou um recall para dar prosseguimento a chamada feita em 2014 por problema no eixo traseiro do Jetta 2.0 flex.

Além dos carros, as fabricantes de motos também ajudam a somar os índices de recall de 2015. A BMW Motorrad chamou os proprietários das motocicletas: K 1200 GT, K 1200 R, K 1200 S, K 1300 GT, K 1300 R, K 1300 S, R 1200 GS, R 1200 GS Adventure e R 1200 RT, fabricadas entre 2003 e 2011, a comparecerem a uma concessionária autorizada da marca para substituir a flange de fixação da roda traseira. Já a Yamaha solicitou a presença dos donos das motos: XJ6 N, XJ6 F, MT-09 e Super Ténéré a entrarem em contato com uma concessionária para a troca do kit do eixo de mudança de marchas.

