Novos Cerato e Sorento são lançados na Ilha de Itaparica

A Kia apresentou neste domingo (7) a nova geração do sedã Cerato. Com o pré-nome "All-New", o modelo tem nova estrutura de carroceira e acabamento. São duas versões: a mecânica (R$ 67.400) e a automática (R$ 71.900). A primeira traz transmissão de seis velocidades, com itens como computador de bordo com controle no volante, airbag frontal duplo, luz de direção diurna e sensores de estacionamento traseiro e dianteiro.

O modelo top tem transmissão automática de seis velocidades com opção de trocas seqüenciais e paddle shift. Tem também o Eco System, que promete troca de marchas mais rápidas, diminuindo o consumo de combustível. O motor do Cerato continua sendo o 1.6, mas diferenciado e, agora, flex. São 128 cavalos de potência e 16,5 kgm de torque, ambos com etanol.



De acordo com Ary Jorge C. Ribeiro, diretor de vendas da Kia, o design foi alterado com ênfase na sofisticação, modernidade e esportividade. Assim, tenta bater de frente com as versões intermediárias do Honda Civic, Toyota Corolla, Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta e Hyundai Elantra. Este ultimo, inclusive, divide a plataforma com o Cerato.

SUV

Outro modelo apresentado pela Kia foi o Sorento. O carro ganhou um face-lift, contando agora com faróis e lanternas mais afiladas, além do novo formato do farol de neblina. O Suv manteve suas duas versões, com motores 2.4, de 174 cavalos e 23 kgm de torque, e 3.5, com 278 cavalos e torque de 34,2 kgm. O novo Sorento tem previsão de chegada em maio, mas o preço não foi divulgado.

Veja na edição do Classiautos desta quarta-feira mais detalhes dos dois veículos e impressões do test drive que será realizado nesta segunda-feira na Ilha de Itaparica.

