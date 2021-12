Novo TT, um torpedo

O novo Audi TT herda a cara do superesportivo R8 para desbravar as ruas de todo o Brasil. Na semana passada, a marca das argolas fez uma megafesta em uma casa noturna na Lagoa Rodrigo de Freitas, com test drive no dia seguinte e translado de helicóptero do Rio de Janeiro até a região de Saquarema, para a avaliação do novíssimo TT nas configuraçõesAttraction (R$ 209.990) e a Ambiente (R$ 229.990).

A campanha da Audi faz brincadeira de ostentação e usa a expressão bullying para mostrar a roupagem de gala do novo TT - modelo que desembarcou no mercado brasileiro em 1995. A Audi caprichou no visual e diferencia as duas versões pelos para-choques mais parrudos, faróis com desenho alongado e grade proeminente no TT Ambiente. O motor é o 2.0 TFSI recalibrado com turbo, sistema de injeção direta de gasolina e comando de válvulas variável. Agora, a Audi entrega 230 cavalos - antes eram 211 cv -, auxiliado pela transmissão S-Tronic, automatizada de dupla embreagem com seis velocidades.

O Audi TT vem com faróis bi-xenon de série. O mais carinho tem algo a mais para justificar o valor, oferecendo um sistema multimídia com GPS, rodas de 19 polegadas (a da versão Attraction é de 18"), para-choques e saias laterais maiores e os exclusivos faróis full-LED, dando um ar ainda mais esportivo ao TT. O pequeno esportivo da fabricante alemã - que comemora a liderança entre as marcas premium no Brasil - chega com um pacote tecnológico que deixa todo mundo com os olhos arregalados. O novo Audi TT incorporou a tecnologia de faróis e lanternas inteiramente de LED. Sua traseira ficou ainda mais arrojada.

A marca alemã apostou ainda na interação do motorista com o carro e instalou um painel de instrumentos digital e personalizável, dando a opção da escolha das funções e imagens maiores dos sistemas disponíveis no veículo. Além disso, as informações do multimídia MMI são visualizadas facilmente no painel. Tudo (navegação, telefone, rádio e mídia) está à frente do motorista. É possível examinar as listas, condições do veículo e dar um zoom em mapas dos roteiros pré-definidos da viagem.

Há ainda novos bancos e um amplo pacote de itens. De série, o novo TT tem ar-condicionado, bancos com ajuste elétrico e combinação de couro e Alcântara, controle de cruzeiro, espelho retrovisor com função antiofuscante e pedais em alumínio. Traz ainda sensores de estacionamento, de luz e chuva, start-stop, volante multifuncional com aletas para troca de marchas, air bag lateral dianteiro e de cabeça, assistente de freio de estacionamento e luz alta, limpador de faróis, vidros, espelhos e travas elétricas e som com 9 alto-falantes e 155 Watts.

*O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil

