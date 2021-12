Novo Troller T4 será mostrado no Salão em SP

Instalada em Horizonte, Ceará, a Troller tem novidades. É o novo T4, jipinho bom de trilha 4x4. A linha 2013 do Troller T4 vem equipado com novo motor e diferentes cores para agregar mais esportividade ao modelo. O utilitário esportivo T4 será uma das atrações da marca no Salão do Automóvel de São Paulo, no fim deste mês.

Controlada pela Ford, a Troller investiu em um novo motor 3.2 TGV Diesel MWM International MaxxForce, com turbina de geometria variável e pressão de injeção de combustível mais alta. Na trilha pesada, seus 165 cavalos de potência garantem uma anda segura e, nos momentos mais complicados, seu torque de 380 Nm dá força para qualquer terreno. Dentro dos padrões de emissão reduzida de poluentes do Proconve L6, o novo motor traz tecnologia EGR de recirculação dos gases de exaustão, com pós-tratamento composto por catalisador e filtro de particulados, sem a necessidade de aditivos.

A linha 2013 do utilitário T4 já está disponível em toda a rede exclusiva da marca e chega com preço de R$92.490, com frete incluso. Para o lançamento do novo modelo 2013, a Troller adotou também o sistema de pré-venda, que encontrou excelente aceitação. O modelo teve mais de 200 unidades comercializadas, estabelecendo um novo recorde na linha. Além disso, a marca prevê a entrega de mais 100 unidades do utilitário a clientes que registraram seu interesse na aquisição.

O visual do Troller T4 2013 é destacada pela grade dianteira e aplique do para-choque em novas cores - cinza, prata ou da mesma cor da capota. O seu emblema 4x4 ganhou detalhes em verde, e agora passa a vir de série com snorkel e peito de aço, antes oferecidos apenas como acessórios.O peito de aço ajuda a proteger a parte de baixo do motor em trilhas off-road. Já o snorkel, tubo que estende a tomada de ar para o alto da capota, aumenta a segurança na travessia de trechos alagados, com capacidade de submersão de até 800 mm. Ele protege o motor contra eventuais ondas e também ajuda na captação de ar mais limpo.



O painel de instrumentos também ganhou nova cor de fundo, em cinza, e grafismos modernos que facilitam a leitura. Vem com tração 4x4 com reduzida e o diferencial traseiro com sistema Trac-Lok. Para segurar, tem sistema de freio a disco nas quatro rodas, equipado com válvula sensível à carga na traseira. Seus pneus Wrangler Adventure modelo LT 255/75 R15 da Goodyear, de concepção robusta e avançada, foram desenvolvidos para uso 50% em estrada e 50% fora de estrada.

adblock ativo