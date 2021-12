Novo Tracker chega com novidades

O novo Tracker é o exemplo que a Chevrolet quer mais no Brasil. Líder de vendas em 2016 e campeão com o Onix entre os carros mais vendidos no país, a marca da gravata fez apresentação internacional do crossover Tracker em Detroit, dois dias antes da abertura do North American International Auto Show, o evento que abre o calendário mundial das grandes feiras automotivas.

A TARDE Autos andou com a versão americana com motor 1.4 turbo, que bebe apenas gasolina. Com preço a partir de R$ 79.990, o crossover compacto da Chevrolet chega ao mercado brasileiro nas versões LT e LTZ, a topo da gama tem duas opções, sendo uma mais equipada.

O Tracker 2017 tem visual bem ao estilo do Cruze e, no Estados Unidos, é ofetrado com wifi 4G, o que infelizmente não será incluído no carro que é produzido no México para o Brasil. Assim, o nosso Tracker - o crossover é um modelo global e se enquadra nos vários perfis de consumidores pelo mundo afora - ganha itens ao estilo do brasileiro.

Sob o capô, o motor 1.4 turbo flex, o mesmo Ecotec com 153 cavalos de potência (etanol), auxiliado pela transmissão automática de seis velocidades. No momento, não há opção de câmbio manual.

O SUV pequeno da Chevrolet é a resposta aos rivais diretos. Todos (Ford EcoSport, Honda HR-V, Jeep Renegade, Hyundai Creta e Renault Duster) não são ofertados com propulsor turbinado. Segundo dados do fabricante, o novo propulsor deixou o carro mais econômico de 15% a 20%, a depender naturalmente do pé do motorista. Entre as melhorias, a engenharia da Chevrolet fez ajustes na suspensão e no pacote de itens nas versões ofertadas para o mercado nacional.

Agora, o Tracker tem partida por botão com sistema start/stop (liga e desliga em paradas no engarrafamento, por exemplo), central MyLink com projeção de celulares e OnStar (monitoramento e concièrge), além novo conjunto frontal, valorizado pelos faróis e lanternas com luzes de LED. A central multimídia MyLink inclui a função de projeção de celulares via Apple CarPlay e Android Auto. O carro tem ainda retrovisores externos com alerta de ponto cego e teto solar elétrico. Mas há alguns equipamentos de segurança que ficaram de fora da lista do Tracker. Entre eles, os sistemas de controle de estabilidade e de tração, já presente no HR-V, Renegade, Kicks, 2008 e EcoSport.

Bolt ganha premiação Car of the Year

O Chevrolet Bolt acaba de ganhar o prêmio Car of the Year 2017, a principal premiação do mercado dos Estados Unidos. O anúncio é feito na abertura do Salão de Detroit, a feira de automóveis que abre o calendário mundial.

O carro da marca da gravata arrematou mais um prêmio (Motor Trend Car do ano em novembro e carro verde do ano dado no Los Angeles Auto Show.

O Bolt, segundo dados da Chevrolet, consegue fazer 238 milhas em uma única carga. Nos Estados Unidos, o elétrico Bolt tem valor aproximadamente $ 30.000. As primeiras unidades do Bolt foram vendidas na Califórnia no mês passado, com lançamento nacional previsto para este ano. O Bolt superou o Genesis G90, a chave para a tentativa da Hyundai de estabelecer uma nova marca de luxo. Também bateu o Volvo S90.

Roberto Nunes, em Detroit

