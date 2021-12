Novo Toyota Camry chega ao Brasil

Desembarca no Brasil a nova geração do Toyota Camry. O modelo foi incluído no site da fabricante nesta segunda-feira, 11. Disponível apenas na versão mais equipada XLE, o Camry custa R$ 189.990 e tem sob o capô o motor V6 de 3,5 litros e 310 cv e 37,7 kgfm acoplado ao câmbio automático de 8 marchas.

Produzido do Japão, o sedã tem uma generosa lista de equipamento que inclui ar-condicionado com três zonas, 7 airbags, central multimídia com tela de 8 polegadas, bancos com regulagens elétricas (inclusive o traseiro, que pode ser reclinado eletricamente), cortinas para os vidros de trás, acesso e partida por proximidade da chave, rodas de 18 polegadas e faróis e lanternas de LED.

A oitava geração do Toyota Camry tem 4,89 metros de comprimento, 2,83 m de entre-eixos, largura de 1,84 metros e porta-malas de 593 litros. O modelo usa a plataforma TNGA, ou seja, a mesma que dá origem aos atuais C-HR e Prius, além da futura geração do Corolla

