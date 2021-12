Novo Tiguan acirra briga dos SUVs

Após o Up!, Polo e Virtus, a Volkswagen segue o plano de retomada da liderança ao lançar o Novo Tiguan no mercado brasileiro. São três versões, dois motores e opções de cinco e sete lugares, fórmula suficiente para que o utilitário seja representativo no segmento. Além dele, virão outros cinco produtos nos próximos dois anos.

O Tiguan Allspace ganhou a plataforma MQB (a mesma do Polo), o que resultou no aumento de 47 cm de comprimento, comparado com sua versão anterior. Agora são generosos 4,70 metros de comprimento e 2,72 metros de entre-eixos.

O novo SUV da Volkswagen chega em três versões: Allspace, Allspace Comfortline e R-line. Nas duas primeiras versões o carro será equipado com o motor 250 TSI, ou seja, o conhecido 1.4 turbo de 150 cv, já presente no Golf e no Jetta. Por outro lado, na versão topo, o motor é o 350 TSI, traduzindo; 2.0 turbo de 220 cv com câmbio sequencial de dupla embreagem, integrado ao sistema de tração 4motion integral e personalizável com vários acertos de condução.

Configuração R-Line tem câmbio DSG de sete marchas

Briga boa

O Tiguan chega para esquentar ainda mais o mercado dos utilitários esportivos com modelos bem consolidados, como Kia Sorento, Hyundai Santa Fe e Toyota Hilux SW4, Jeep Compass, Chevrolet Equinox, Honda CR-V e Hyundai New Tucson, além do Peugeot 5008 e 3008, do recém-lançado Volvo XC40 e também BMW X1, Audi Q3 e Mercedes Benz GLA.

Antes antagonista, o Tiguan promete esquentar a briga entre SUVs médios e até incomodar os modelos premium, mas a Volkswagen não fala em expectativa de venda.

Três versões

A versão de entrada, Allspace 250 TSI, tem cinco lugares, motor 1.4 TSi e vem equipada de série com rodas aro 17, rack e detalhes na cor preta, ar-condicionado três zonas, sistema multimídia App Connect de oito polegadas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, freio de estacionamento com auto hold, volante multifuncional com paddle shift, retrovisor fotocromático, controle de pressão dos pneus, sensor de chuva e detector de fadiga por

R$ 124,9 mil. Com opcional para essa versão, a Volkswagen disponibiliza o teto panorâmico por R$ 4 mil a mais.

Na Tiguan Allspace Comfortline 250 TSI, há opção de cinco e sete lugares, motor 1.4 TSi e vem com os mesmos itens de série da versão de entrada, mas acrescenta rodas de liga-leve aro 18, rack de teto e frisos cromados, revestimento de couro, bancos dianteiros com ajustes elétricos e três memórias, faróis e lanternas de LED e câmera de ré por R$ 149,9 mil. Neste caso, o teto solar é um opcional.

Já na topo de linha, R-line 350 TSI, disponível somente com sete lugares, acrescenta o pacote esportivo R-line com para-choques e saias laterais cromadas. O motor é o 2.0 TSi de 220 cv. Além de rodas de liga-leve aro 19, revestimentos de couro dos bancos com bordado R-Line, teto escurecido, painel digital de 12,3 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo, seleção de modos de condução, faróis de LED, assistente de baliza automática, abertura do porta-malas por gestos, freio automático com reconhecimento de pedestres e muitos outros.

Tiguan ganhou 27,4 cm de comprimento e 18,5 cm de entre-eixos

