Novo SW4 chega ao mercado brasileiro

A Toyota lançou o novo SW4, utilitário derivado da plataforma da picape Hilux. Produzido em Zárate (Argentina), o veículo sobe um degrau no mundo dos SUV´s, oferecendo agora um visual mais esportivo, acabamento mais caprichado, amplo pacote de equipamentos e a opção dos motores 2.8 turbodiesel e o V6 a gasolina. A terceira geração do SW4 já está disponível nas revendas de todo o Brasil.

O novo SW4 ficou 5% mais caro e deixa espaço para o rival Trailblazer, da Chevrolet (R$ 163.780). Chega nas configuações SW4 4x4 SRX V6 A/T (sete lugares) por R$ 205.000, SW4 4x4 SRX 2.8 TDI A/T (cinco lugares) que custa R$ 220.000 e SW4 4x4 SRX 2.8 TDI A/T (sete lugares) pelo valor de R$ 225.000.

É um SUV derivado da picape, mas a Toyota descolou totalmente o visual do SW4 da Hilux. O modelo traz agora uma frente mais imponente, valorizando a robustez e a esportividade. Tem grade cromada com adoção de uma base contínua ao longo dos faróis bi-LED com projetor, luzes de circulação diurna (DRL) de LED e sistema "Follow me Home". Além disso, o SUV da Toyota incorpora para-choque com uma forma tridimensional e molduras cromadas na região dos faróis de neblina.

A nova geração do SW4 tem apenas a versão SRX, com transmissão automática de seis velocidades e configuração para cinco e sete lugares. Há duas opções de motor: o diesel Toyota 1GD, de 2.8 litros, de 177 cv de potência e 45,9 kgfm, o mesmo que equipa a nova Hilux, e o propulsor a gasolina V6 de 4.0 litros, 238 cv de potência e 38,3 kgfm de torque (esta última, disponível na configuração de sete lugares). O câmbio automático de seis velocidades acompanha borboletas atrás do volante para a troca de marcha.

O acabamento agora é mais caprichado e deixa o utilitário SW4 mais próximo dos SUV´s da categoria premium. Entre os equipamentos de série, a Toyota instalou no SUV SW4 itens como faróis full-LED, rodas de liga leve aro 18 com pneus mistos, chave inteligente para abertura automática das portas, sete airbags, direção elétrica e volante multifuncional revestido em couro. A lista é extensa e inclui também bancos em couro natural e sintético, rebatimento por alavanca "um-toque" nos assentos intermediários e traseiros, além de multimídia com tela tátil de 7 polegadas, navegador GPS, TV digital, DVD, MP3, Bluetooth e seis alto-falantes. O carro traz computador de bordo em tela LCD colorida de 4,2 polegadas, ar-condicionado automático digital com saídas para todas as fileiras e porta-malas com carregador de 220V.

Entre os diferenciais, estão o novo chassi desenvolvido para melhorar a durabilidade, conforto e segurança, com o aumento de 20% em sua rigidez. Há ainda tração 4x4 e sistemas para todos os tipos de terreno, como o Assistente de Subida (HAC) e o Assistente de Descida (DAC). O HAC é um sistema específico para manobras em aclives, atuando automaticamente sobre os freios durante a partida em subidas íngremes. O DAC é acionado quando o freio motor não é suficiente para controlar o carro em descidas mais bruscas. A Toyota oferece também o sistema de bloqueio de diferencial traseiro, responsável por fazer com que as rodas traseiras girem exatamente na mesma velocidade, facilitando manobras de fuga em uma situação de atolamento,

O SW4 vem equipado ainda com freios ABS com distribuição eletrônica (EBD), assistente de frenagens emergenciais (BA), luzes de frenagem de emergência (EBS), c>ontrole de tração ativo (A-TRC), controle de estabilidade (VSC) e assistente de reboque (TSC) para garantir uma boa viagem e aventuras em qualquer tipo de terreno.

Agora, a Toyota posiciona o novo SW4 para brigar também com o Jeep Grand Cherokee (R$ 219.900) e Mitsubishi Pajero (R$ 166.990).

*O jornalista viajou a convite da Toyota

adblock ativo