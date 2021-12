Novo Stralis tem 10 opções de motor

A nova geração do Stralis chega com mais tecnologia. Esta semana, a Iveco apresentou o caminhão Stralis com dois novos motores da família Ecoline, com a opçao de um de 9 litros. Assim, o modelo tem agora o tradicional motor de 13 litros, da família Cursor, e o reforço de um propulsor menor para garantir o transporte de carga. Lançado no Brasil, o Iveco Stralis tem agora as famílias de motores Ecoline e Cursor, produzidos pela FPT.

A Iveco oferece cinco opções e potência, partindo de 330 e 360 cv (9 litros), passando por 400 e 440 cv (13 litros) e culminando com 480 cv (13 litros), a mais alta já oferecida em um Stralis no Brasil. A fabricante equipa seu caminhão com uma transmissão automatizada de série nos modelos de 13 litros, com freio motor mais potente da categoria (415 cv). Há duas novas opções de entre-eixos e a cabine tem novo acabamento e equipamentos para garantir um rodar tranquilo do caminhoneiro. conforto.

Os novos Iveco Stralis têm garantia de quatro anos, e mais equipamentos de série. As versões a partir de 400 cv são equipadas com câmbio automatizado e freios ABS de série, com ajustador de folga automático e sensor de desgaste das lonas em todos os eixos, transferência de carga para eixo de apoio (na versão 6x2), e tanque alumínio. Traz ainda ar-condicionado, banco do motorista pneumático com ajuste lombar e econômetro integrado ao novo painel de instrumentos. Já nas versões com motor de 440 cv, a fabricante inclui vidros e espelhos elétricos, coluna de direção pneumática totalmente ajustável, suspensão da cabine pneumática, entre outras novidades de acabamento e conteúdo.

Para garantir o cumprimento das normas do Proconve 7 (Euro5), a Iveco usa a tecnologia SCR (que utiliza o ARLA 32) em todasas opções do caminhão Stralis. O novo modelo da Iveco tem potência de 330 cavalos a 480 cv, com capacidade de 45 toneladas de PBT até 74 toneladas de PBTnos modelos extrapesados. O Iveco Stralis com motor FPT Cursor 13 começam com a versão de 400 cv (com 1.900 Nm de torque), nas opções de trações 4x2 e 6x2. O modelo com 440 cv (e 2.100 Nm de torque) tem modelos com configuração 4x2, 6x2 ou 6x4. Já o modelo top de linha, com 480 cv (e 2.250 Nm de torque) está disponível com tração 6x4, para rodar com composições bitrem e rodotrem. O Iveco Stralis com motor Cursor 9 gera potências de 330 cv (1.300 Nm) e 360 cv (1.500 Nm), ambas nas versões 4x2 e 6x2.

adblock ativo