Novo Série 6 Gran Coupé chega em março ao Brasil

Agora, a BMW está com tudo no Brasil. Depois de anunciar sua habilitação no Programa Inovar Auto, anunciado recentemente pelo novo regime automotivo brasileiro, a fabricante alemã apresentou nesta segunda-feira, em São Paulo, o novo Série 6 Gran Coupé. O veículo é um cupê de quatro portas com visual arrojado e muita tecnologia embarcada para brigar, a partir de março, com o Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz CLS e Porsche Panamera.

O novo Série 6 Gran Coupé tem preço sugerido de R$ 399.950. A versão ofertado inicialmente é a 640i e traz itens de sobra para segurar a concorrência. Vem equipado com motor 3.0 turbo, de seis cilindros em linha, que despeja 320 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. A transmissão automática é de oito velocidades, de respostas rápidas.

Mas, a BMW já planeja também deserbarcar por aqui com a configuração mais potente, a 650i com propulsor 4.4 V8 turbo, de 450 cavalos. Esta versão ainda não tem previsão de ser vendida no Brasil, nem tampouco preço definido.

O novo BMW Série 6 Gran Coupé enfrentar os rivais Audi A7 Sportback (R$ 372.485), Mercedes-Benz CLS ( R$ 369.900) e Porsche Panamera (R$ 399.000).

adblock ativo