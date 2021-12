Novo Série 5 chega mais tecnológico

A BMW Série 5 chega ao Brasil ainda neste semestre. O carro foi apresentado durante o Salão de Detroit de 2017, com novidades no visual e mais tecnologia. O novo BMW Série 5 vai ser ofertado no mercado brasileiro nas versões 530i M Sport e 540i M Sport.

A sétima geração do BMW Série 5 ganhou alterações no visual. Com pegada mais esportiva, o carro vem com novo para-choque e tecnologia Active Air Stream, para controla a abertura e fechamento das aletas dos defletores de ar. O modelo teve ainda modificação em suas dimensões. O Série 5 tem agora 4,936 metros de comprimento, 2,975 m de distância entre-eixos, 1,466 m de altura e 1,868 m de largura. Com um tanque de combustível com capacidade para 68 litros e o porta-malas 530 l de bagagem.

O sedã tem duas versões: BMW 530i M Sport e BMW 540i M Sport, ambas equipadas com motor de tecnologia TwinPower Turbo e câmbio Steptronic de oito marchas. O 530i M Sport tem motor 2.0 de quatro cilindros, que gera 252 cavalos de potência e torque máximo de 350 Nm de 1.450 a 4.800 rpm. Já o 540i M Sport tem propulsor 3.0 de seis cilindros que gera 340 cv de potência e torque de 450 Nm de 1.380 a 5.200 rpm. Alimentados a gasolina, as duas versões alcançam uma velocidade de até 250 km/h.

O novo sedã é equipado com uma série de itens tecnológicos, para auxiliar o motorista em todas as condições de dirigibilidade. O BMW Série 5 vem com um câmera que monitora a área externa próxima ao veículo, Driving Assistant Plus, que alerta o condutor sobre riscos de colisão, e o Parking Assistant Plus para auxiliar no estacionamento do veículo e em situações de manobra através de sensores ultrassônicos.

O sistema de interatividade ConnectedDrive ficou repaginado, agregou as suas funções o CBS - Condition Based Service, que alerta o condutor sobre necessidade de revisar os itens do veículo com até quatro semanas de antecedência do prazo estipulado pelo fabricante ou especialista. E ainda tem um assistente de rotina, que alerta o usuário sobre seus horários de saída, conforme sua configuração.

No Brasil, o BMW Série 5 tem cinco opções de cores externas – preto carbono, preto safira, cinza sophisto, azul mediterrâneo e bluestone. E quatros opções de cor para o revestimento interno de couro - preto, preto com costura azul, cognac e night blue.

O BMW Série 5 vem, de série, com painel de instrumentos digital de 10,2 polegas, e três modos diferentes de condução Confort, Eco Pro e Sport, os obrigatórios airbag, controle de tração e estabilidade, além de sistema Start/Stop. Os preços das versões ainda não foram divulgados.

*Sob supervisão do editor Roberto Nunes

