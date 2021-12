Novo recorde mundial de velocidade? Koenigsegg diz ter batido 444 km/h

O esportivo Agera RS, da Koenigsegg, bateu o recorde de velocidade do Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, que atingiu 431 km/h em 2010. Segundo a fabricante sueca, o Agera RS obteve média de 444,6 km/h em pista reta.

Esta medição é realizada pelo livro dos recordes, Guinness Book. Para chegar em um resultado é preciso duas arrancadas em direções opostas. No entanto, a Koenigsegg ainda não divulgou imagens do feito e não informou se o Guinness fará a verificação da marca.

A montadora foi fundada em 1994 na Suécia por Christian von Koenigsegg, com a intenção de produzir um supercarro de classe mundial. Muitos anos de desenvolvimento e protótipos levou a produção do primeiro carro de rua legalizado em 2002. Hoje em seu portfólio a marca tem carros como: Koenigsegg CC, CCR, Koenigsegg CCX, Koenigsegg CCXR, Trevita, Agera, Agera RS, Regera, One, Quant, entre outros.

adblock ativo