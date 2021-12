Novo Range Rover: trilha com lama e luxo

Quem faz trilhas 4x4 sabe que não há vestígios de luxo nos tortuosos terrenos off-road pelo mundo afora. Ledo engano: tudo é diferente a bordo do novo Range Rover, SUV de luxo da Land Rover que ganhou pré-estreia mundial no Salão de Paris 2012 e aportou imediatamente no Salão de São Paulo, encerrado domingo.

No fim de semana, Classiautos participou do lançamento do novo Range Rover por estradas do norte do Marrocos e mostra, em primeira mão, as qualidades do grandalhão da Land Rover, chamado no Brasil de Vogue, uma menção ao mundo da sofisticação na versão mais cara do utilitário - custa hoje R$ 439 mil no País.

Em sua quarta geração, o SUV da inglesa Land Rover está mais requintado. Chega em janeiro de 2013 ao Brasil - ainda não há preço - com vestimenta nova, inédita tecnologia embarcada e incrementos nas versões Vogue e Sport.

Será ofertado com os motores diesel 3.0 V6, de 256 cv, e 4.4 Biturbo SDV8 (339 cv), além do V8 5.0 Supercharged, gasolina, de 510 cv. Tem transmissão automática de oito velocidades e sistema 4WD inteligente integral.

O Range Rover "normal" está 39% mais leve em relação ao modelo anterior, e a engenharia incorporou a segunda geração do Terrain Response, sistema que adapta automaticamente o veículo a situações do terreno, e uma inédita estrutura de alumínio para um 4x4, conseguindo assim reduzir o peso do carro e, consequentemente, ajudando a performance em situação 4x4.

Performance

No primeiro dia, testamos o Range Rover Vogue SDV8, de 339 cavalos e 700 Nm de torque, por quase 500 km, deixando a versão mais potente, a de motor 5.0 V8 gasolina, com sistema Supercharged que gera 510 cv, para o trecho da subida na Cordilheira do Atlas, no Marrocos.

O RR está com linhas mais limpas, digamos que entrou em uma sessão de lipoaspiração, tirando os excessos do corpo saradão - são 420 kg a menos. Isso deu mais dinâmica ao conjunto motriz, auxiliado pelos ajustes precisos na suspensão a ar, valorizando a agilidade e a estabilidade do utilitário.

Seu interior é impecável. A tonalidade mais clara no painel como também no tecido das portas e dos bancos dá um ar nobre. A sensação é de pura leveza no painel de instrumentos e, principalmente, no volante com todos os comandos dos sistemas às mãos do motorista.

O Range Rover tem agora botões menores para o rádio - seu sistema de áudio é Surround Meridian com até 19 alto-falantes e capacidade de 825 watts. Destaque para a tecnologia - controle de descida de ladeira (HDC), controle de liberação de inclinação (GRC), auxílio para início de ladeira (HSA), controle de estabilidade dinâmica (DSC), controle de tração (ETC) e estabilidade antirrolagem (RSC).

O jornalista viajou ao Marrocos a convite da Land Rover do Brasil

Esta matéria foi publicada na edição do dia 07 de novembro do Classiautos/ A Tarde

