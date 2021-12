Novo Range Rover faz de 0 a 100 km/h em 5,4 s

A Land Rover divulgou na última sexta-feira (7) a nova geração do Range Rover. O carro, que foi desenvolvido e fabricado no Reino Unido, tem entregas previstas para o começo do ano que vem, e estará disponível em 170 países.

Entre os motores oferecidos, estão dois a diesel (3.0 TDV6 de 258 cavalos e o 4.4 SDV8 de 339 cv) e um a gasolina (5.0 LR-V8 Supercharged de 510 cv). Todos virão tração integral e caixa automática de oito velocidades.

Segundo a montadora, a nova geração possui carroceria integralmente em alumínio, reduzindo o peso em 420 kg na comparação com a antiga. Assim, no caso da versão equipada com o LR-V8 Supercharged, agora são necessários 5,4 segundos para cumprir de 0 a 100 km/h, 0.8 segundos a menos que a geração mais velha.

Também foram feitas mudanças na lista de equipamentos. Agora há comandos ativados por voz, controlador de velocidade de cruzeiro com radar, para que seja mantida uma distância sempre constante em relação ao carro que segue na frente, entre outros itens.

Os preços para a Europa partem de € 119.542, para o modelo 3.0 TDV6 HSE, e chegam até € 181.675, para o Autobiography 5.0 V8 Supercharged.

