Novo Peugeot 3008 começa a chegar às concessionárias

A equipe do Jornal A Tarde registrou na tarde desta quinta-feira, (01), o novo Peugeot 3008, que será lançado oficialmente no dia 19 de junho, está sendo desembarcando em algumas concessionárias da cidade de São Paulo. Registramos duas unidades do SUV com placas de Porto Real/RJ em uma cegonha, próximo à sede da PSA - Peugeot Citroen.

O novo 3008 foi totalmente reestilizado e apresentado no Salão de Paris, no final do último ano. A Peugeot resolveu neste modelo deixar de lado o visual monovolume e assumir as características de um SUV de olho na preferência do consumidor.

Na parte interna do carro se destacam o painel de instrumentos digital, tela multimídia de oito polegadas sensível ao toque, GPS e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto.

Especula-se que o novo SUV da Peugeot chegue no país equipado com um motor 1.6 litros turbo e 165 cv de potência, associado a um câmbio automático de seis velocidades que já equipa o sedan 408.

Após o lançamento, A TARDE Autos trará uma avaliação completa do novo Peugeot.

