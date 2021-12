Novo Peugeot 208 é o carro mais econômico do Brasil

A Peugeot quer aumentar sua participação no mercado brasileiro, para isso, a marca lançou o novo 208 que traz como atrativo principal a economia de combustivel. O modelo já aparece no Programa Brasileiro de Etiquetagem com nota triplo A, ou seja, é o automóvel de menor consumo de combustível à venda no Brasil - as venda começam só em 1º de maio. Biocombustivel, o motor dispensa o uso do tanquinho auxiliar para partida a frio, é 37% mais econômico do que o 1,5 l de 4 cilindros do atual 208, e 25% mais eficiente em média quando comparado aos concorrentes, em ambos os casos no uso urbano.

Os números de consumo são realemente atrativos: Em cidade faz 10,9 e 15,1 km/l, com etanol e gasolina, respectivamente; na estrada, 11,7 e 16,9 km/l, segundo o PBE. O Citroën C3 também o receberá em curto prazo. Foi desenvolvido especificamente para o Brasil, com taxa de compressão de 12,5, quatro válvulas por cilindro e duplo comando variável na admissão e escapamento. Para comprovar os números, os jornalistas convidados passaram por um teste de consumo em um certo trajeto, o ganhador chegou a fazer a marca impressionante de 26km/L.

O novo motor é importado da França e só será nacionalizado quando a produção tornar-se rentável, próxima das 100.000 unidades por ano, incluídos os carros exportados. O carro parte de R$ 48.190, na versão Active 1.2. Este propulsor irá equpar também as versões Active Pack e Allure, sempre com câmbio manual de cinco marchas.

O já existente motor 1.6 16V aspirado de 122 / 115 cv e 16,4 / 15,5 mkgf continua equipando as versões Allure e Griffe (com câmbio automático de apenas 4 marchas) e a novidade Sport (uma versão com visual esportivado e câmbio manual). Para a top de linha GT, fica reservado o 1.6 THP de 173 / 166 cv e 24,5 mkgf com câmbio manual de 6 marchas.

A configuração mais apimentada acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 s o coloca em posição de superioridade frente aos concorrentes, embora disponível apenas com câmbio manual de seis marchas. Preço de R$ 78.990 limitará a venda entre 5% e 10% do total da linha.

O 208 recebeu leve atualização de linhas. Grade, para-choque dianteiro, luz diurna, lanterna traseira em LED e sistema multimídia com tela tátil de 7 polegadas são as principais mudanças. Continua a ser um compacto que disponibiliza equipamentos acima da média do mercado e recheado de tecnologia: inclui de série controle eletrônico de estabilidade (correção de trajetória), função de assistência em rampas, travamento automático das portas, desembaçador e limpador (indexado à marcha ré) do para-brisas traseiro, alerta de não fixação do cinto do motorista, de portas abertas e de faróis acesos, computador de bordo, chave canivete, alarme, pneus com baixo atrito. O acabamento interno também se destaca por materiais agradáveis ao tato no painel. Já os faróis de neblina agora são posicionados em uma moldura maior, que passa por toda a dianteira na parte mais inferior do conjunto. Na traseira, a única novidade é a disposição das luzes, que foi alterada.

A repórter viajou a convite da Peugeot

